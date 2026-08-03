Cámara Marítima pide fallo definitivo sobre Puerto Barú para dar certeza a la inversión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El gremio considera que una resolución definitiva del proceso judicial fortalecerá la confianza de los inversionistas, la generación de empleo y la competitividad del país.

La Cámara Marítima de Panamá hizo un llamado a que el proceso judicial relacionado con el proyecto Puerto Barú, en David, provincia de Chiriquí, concluya con una decisión definitiva que fortalezca la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas.

A través de un comunicado, el gremio señaló que este principio es uno de los pilares para proteger la inversión privada, consolidar el clima de negocios y promover el desarrollo de proyectos estratégicos para el país.

El gremio recordó que el 30 de diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia, mediante el Edicto No. 3556, reafirmó la validez del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, luego de que las autoridades competentes realizaran el proceso de evaluación técnica y científica correspondiente.

“La aprobación de dicho estudio evidencia que el proyecto fue sometido a los procedimientos ambientales y regulatorios establecidos por la legislación panameña”, indicó la organización.

En el comunicado, la Cámara Marítima afirmó que una decisión judicial definitiva contribuirá a fortalecer la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros, proteger la inversión privada, impulsar la generación de empleos y mejorar la competitividad de la plataforma marítima, logística y portuaria del país.

Además, sostuvo que “Puerto Barú en David representa una oportunidad para ampliar y descentralizar la infraestructura portuaria nacional, promover nuevos encadenamientos productivos y fortalecer la conectividad de una región con alto potencial económico”.

La organización reiteró que el desarrollo económico y la protección ambiental son objetivos compatibles y destacó que Panamá cuenta con un marco legal e instituciones capaces de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.

Asimismo, hizo un llamado a fortalecer la seguridad jurídica al señalar que “las decisiones judiciales oportunas y definitivas brindan certeza a los inversionistas, fortalecen la confianza en las instituciones y contribuyen a que Panamá siga consolidándose como un destino atractivo para la inversión, la generación de empleo y el desarrollo económico”.