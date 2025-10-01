Cámara Marítima prevé mayor necesidad de mano de obra calificada en la industria

Panamá, 01 de octubre del 2025

    Logística

    Katiuska Hernández
    Actividad portuaria y logística en Panamá. LP/ Alexander Arosemena

    La industria marítima y la logística en general en el país. incluyendo las actividades del Canal de Panamá representan el 33% del producto interno bruto y abarcan alrededor de 300 mil empleos directos e indirectos, destacó el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, René Gómez.

    Precisó que es fundamental preparar al recurso humano altamente capacitado para mantener la competitivdad del sector y atender la gran demanda de mano de obra que se generará con nuevos puertos, proyectos logísticos y el incremento de las operaciones logísticas.

    En el evento Juvemar 2025 asistieron más de 300 jóvenes, además de empresas y representantes de navieras, puertos, empresas logística y del Canal de Panamá. Cortesía Cámara Marítima de Panamá

    Durante el evento Juvemar 2025, que tuvo como tema central “Conectando generaciones e industrias”, el presidente del gremio marítimo instó a los jóvenes a prepararse académica y profesionalmente, con especial énfasis en el dominio del inglés.

    “Es el idioma que abre puertas a nuevas empresas y que permite un liderazgo tanto en la parte administrativa como a bordo de embarcaciones”, señaló.

    Añadió que proyectos como nuevos puertos, gasoductos y el embalse del Río Indio incrementarán la demanda de personal técnico y administrativo en los próximos años.

    Panel de expertos sobre el sector logístico y marítimo en Juvemar 2025. Cortesía Cámara Marítima

    Igualmente, enfatizó la necesidad de que las universidades y centros de formación trabajen de manera conjunta con el sector privado para orientar a las comunidades sobre las carreras técnicas, administrativas e ingenierías que serán esenciales en la gestión portuaria. “El desarrollo es importante, pero la educación y la capacitación deben ir por delante del desarrollo”, afirmó.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

