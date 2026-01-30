Cámara Marítima requiere información técnica sobre transición en puertos, tras fallo de la Corte

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Cámara Marítima de Panamá consideró importante contar con más información técnica sobre el proceso de transición de los puertos que opera Panama Ports Company, subsidiaria de CK Hutchison, luego de que la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo de inconstitucionalidad sobre el contrato entre el Estado y el consorcio chino.

De acuerdo con el gremio, esta información se necesita con el fin de garantizar la operatividad continua de los puertos, la estabilidad del ecosistema logístico y la protección de los trabajadores que dependen de estas actividades.

De igual forma, calificó de positivo el mensaje del presidente José Raúl Mulino, de cara a una transición ordenada y la continuidad de las operaciones portuarias mientras se define una nueva concesión.

“Este mensaje es relevante para el país y para los mercados, ya que reconoce que la actividad portuaria no puede detenerse y que su impacto es fundamental para la economía nacional”, se destaca.

Asimismo la Cámara Marítima resalta que es indispensable conocer posteriormente con claridad los parámetros, criterios y plazos que regirán los procesos de nuevas concesiones, así como que en este proceso se dé una participación abierta y transparente de todos los actores, tanto locales como internacionales, y se refuercen la certeza jurídica, la estabilidad regulatoria y la confianza en Panamá como destino para invertir.

En horas de la noche de este jueves 29 de enero de 2026, se informó que la decisión del Pleno de la Corte fue unánime y el magistrado ponente fue Carlos Villalobos.

PPC, que es filial del consorcio hongkonés CK Hutchison, tiene la concesión para administrar los puertos de Balboa (Panamá) y Cristóbal (Colón).