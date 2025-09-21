Panamá, 21 de septiembre del 2025

    LEGILSACIÓN

    Cámara Marítima respalda a Mulino y advierte sobre riesgos de derogar contrato entre el Estado y el Ferrocarril

    José González Pinilla
    El ferrocarril entre Panamá y Colón es manejado por Panama Canal Railway Company. Archivo

    La Cámara Marítima de Panamá (CMP) respaldó las declaraciones del presidente José Raúl Mulino en contra del proyecto de ley 119, recientemente prohijado en la Asamblea Nacional, que propone derogar el contrato entre el Estado y la empresa Panama Railway Company.

    Si la Asamblea aprueba derogar contrato entre el Estado y el Ferrocarril; Mulino advierte que lo vetaría

    En un comunicado, el gremio advirtió que cualquier intento de modificar o derogar contratos vigentes sin el debido sustento legal puede poner en peligro la posición de Panamá como centro logístico global.

    El gremio, que reúne a más de 250 empresas del sector marítimo y logístico, destacó que la seguridad jurídica es esencial para mantener la confianza de inversionistas y clientes internacionales.

    “Modificar o revocar contratos sin los procesos legales y técnicos adecuados pone en riesgo la estabilidad del país como hub logístico y afecta su credibilidad internacional”, subrayó la CMP en un comunicado.

    La organización coincidió con el mandatario en que toda revisión o auditoría de concesiones debe realizarse con transparencia y dentro del marco legal, sin afectar la institucionalidad del país.

    Agregó que su prioridad es asegurar que la conectividad transístmica —incluidos el Canal, los puertos y otras infraestructuras estratégicas— se mantenga competitiva, sostenible y confiable para el comercio mundial, a la vez que siga generando empleo y oportunidades para los panameños.

    Mulino, por su parte, fue enfático el pasado jueves al señalar que vetará la iniciativa si llega a convertirse en ley. “Ese proyecto, si llega a ser ley, lo veto; noticia terminada”, declaró en su momento.

    El anteproyecto 119, presentado en agosto por los diputados Crispiano Adames (PRD) y Joan Manuel Guevara Rodríguez (Partido Alianza), busca derogar la Ley 15 de 1998, que contiene el contrato entre el Estado y la empresa Panama Railway Company, operadora del ferrocarril transístmico.

    La CMP reiteró su compromiso de trabajar junto al Gobierno y la Asamblea en iniciativas que fortalezcan la plataforma marítima y logística del país, “siempre bajo el respeto a la ley, la estabilidad contractual y la buena reputación internacional de Panamá”.

    Comunicado de la Cámara Marítima.

