Cámara solar pide liberar el autoconsumo para acelerar la transición energética

Entre enero y noviembre de 2025 se sumaron más de 40 megavatios de energía generada a través de paneles solares en Panamá, totalizando 188.8 megavatios de capacidad instalada en sistemas de autoconsumo.

En total, en el país hay 6,937 usuarios activos, de los cuales la mayoría se concentra en los distritos de Panamá (1,928), San Miguelito (769), Arraiján (570), Chitré (470) y Santiago (316). Por área de distribución, más de 3,135 están ubicados dentro de la zona de concesión de Edemet, 2,473 en ENSA y el resto en la zona controlada por Edechi.

De finales de 2024 a noviembre de 2025, el número de clientes se ha incrementado en 35%, con más de 1,815 nuevos usuarios, entre residenciales y comerciales.

Para la Cámara Panameña de Energía Solar (CAPES), estos números reflejan el crecimiento del sector, mismo que podría verse afectado de no modificarse el límite actual fijado en 4% para la generación distribuida a través de paneles solares, como se le denomina a la energía producida por sistemas de autoconsumo.

Juan Andrés Navarro, presidente de la Cámara Panameña de Energía Solar (CAPES), señaló que no se justifica que se establezca un tope a la instalación de panales solares para autoconsumo en el país. Alex E. Hernández V.

Juan Andrés Navarro, presidente del gremio que agrupa a más de 100 empresas, indicó que lo óptimo es eliminar cualquier tope para la generación de autoconsumo a través de paneles solares.

“En mi opinión, debe eliminarse cualquier tope a la instalación de sistemas de autoconsumo. Considero que hay otros mecanismos de regulación para que las distribuidoras y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) realicen inspecciones técnicas en los puntos donde se está alcanzando un máximo, a fin de determinar las inversiones necesarias para aumentar la capacidad de la red, y no verlo como un porcentaje total del país, como ocurre actualmente”, comentó Navarro.

La mayoría de los clientes que han optado por instalar paneles solares para autoconsumo está en el régimen tarifario BTS (Baja Tensión Simple), que corresponde a residencias y pequeños comercios con una demanda máxima de 15 kilovatios o menos.

También hay un grupo en el esquema MTD (Media Tensión Doble), dirigido a industrias o comercios de mayor consumo, el cual contempla cargos diferenciados por potencia contratada y por consumo en distintas franjas horarias, con el fin de incentivar el uso eficiente de la energía y la planificación del gasto eléctrico.

En ambos casos, la mayor concentración de clientes con sistemas solares se encuentra en las provincias de Panamá, Herrera, Coclé y Veraguas.

Datos de la Cámara Solar indican que los sistemas solares del país permiten evitar más de 163,000 toneladas de CO₂ anuales, equivalentes a retirar 35,500 vehículos de circulación. Igualmente, el gremio proyecta que entre 2021 y 2030 la generación distribuida permitirá reducir 3.8 millones de toneladas de CO₂, disminuir subsidios estatales y mejorar la sostenibilidad financiera del país.

El uso de paneles solares es una alternativa para ir reduciendo los subsidios que otorga el Estado. Archivo

“Dentro de cada instalación hay una familia que ahorra, una empresa que es más competitiva y una nación que avanza hacia un modelo energético más sostenible, reduciendo su huella de carbono”, destacó el presidente de la Cámara Solar.

Ampliar exoneraciones

Además de eliminar cualquier tope a la instalación de sistemas de autoconsumo, CAPES pide aumentar el alcance de las exoneraciones fiscales para mejorar el acceso de la población a equipos solares, un beneficio que actualmente solo alcanza a los paneles.

La Ley 417 de 2023 amplió el régimen de incentivos de la Ley 37 de 2013 al incluir la exoneración del impuesto selectivo al consumo (ISC), manteniendo las exoneraciones de impuesto de importación, aranceles y del ITBMS para los equipos y accesorios que califiquen para la generación solar.

Navarro comentó que es importante mantener actualizada la lista de equipos que entran dentro de las exoneraciones, ya que la tecnología avanza rápidamente. En ese sentido, el secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez, dijo que este año la entidad ha aprobado 570 certificaciones de exoneración de impuestos, las cuales han representado un sacrificio fiscal de casi $3 millones de dólares.

El funcionario agregó que en enero la Secretaría iniciará la discusión con los distintos gremios, incluyendo a CAPES, del Plan Energético Nacional, el cual, indicó, tendrá un componente importante en energía solar, no solo de autoconsumo, sino de plantas generadoras para aprovechar la energía renovable.

El secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez, dijo que este año la entidad ha aprobado 570 certificaciones libres de impuestos para la adquisición de equipos solares, las cuales han representado un sacrificio fiscal de casi $3 millones. Archivo

Dijo que tres de las cuatro licitaciones de energía renovable que se realizarán en el corto y mediano plazo buscarán fomentar la generación solar en el país con el objetivo de ampliar la matriz energética.

“Estamos trabajando en definir los equipos que son susceptibles a exoneraciones. Tenemos una mesa de trabajo que queremos que sea permanente, porque la tecnología cambia rápidamente y lo que se busca es evitar que existan dificultades al momento en que ingresen los equipos”, comentó el funcionario durante la Asamblea Anual 2025 de CAPES, donde el gremio ofreció detalles de los logros alcanzados en el último año, así como las proyecciones para 2026.

Aunque depende del tipo de instalación, se estima que, bajo los precios actuales —los cuales se espera sigan bajando—, un cliente puede recuperar la inversión en un periodo inferior a 5 años, mientras que la vida útil del proyecto es de unos 20 años.

La Secretaria Nacional de Energía tiene programada 3 licitaciones para impulsar la energía solar en el país. Archivo

En la última década, el costo de instalar sistemas solares fotovoltaicos para autoconsumo se ha abaratado de manera marcada a nivel global. Según datos de Our World in Data, iniciativa de la Universidad de Oxford enfocada en recopilar y analizar información internacional sobre energía y desarrollo, el precio de los módulos solares cayó alrededor de 90% en los últimos diez años.

Esta reducción está asociada, entre otros factores, a economías de escala: a medida que se duplica la capacidad mundial de producción, los precios tienden a bajar, impactando tanto el valor de los equipos como el costo total de instalación.

En el caso de Panamá, el informe Generación Solar Distribuida estima que esta trayectoria continuará, con una disminución promedio cercana al 3.6% anual hasta 2030, lo que apunta a soluciones cada vez más asequibles para hogares y comercios.

Acuerdo

La Cámara Panameña de Energía Solar firmó un acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible, acelerar la transición energética y fortalecer el ecosistema de energías renovables, con énfasis en la energía solar en Panamá.

El memorándum apunta a ampliar el acceso a financiamiento para proyectos solares y PYMES verdes, promover la capacitación técnica y consolidar alianzas estratégicas dentro del sector. En este marco, CAF aportará su experiencia financiera y apoyo técnico, mientras que CAPES facilitará el trabajo directo con las empresas, coordinará actividades de formación y divulgará oportunidades de apoyo entre sus miembros.

El memorándum apunta a ampliar el acceso a financiamiento para proyectos solares y PYMES verdes, promover la capacitación técnica y consolidar alianzas estratégicas dentro del sector. Cortesía

Lucía Meza, representante de CAF en Panamá, señaló que el acuerdo se enmarca en el compromiso del organismo con una transición energética “justa” en Panamá y la región. Indicó que, a través del programa Pymes Verdes LAC, CAF impulsa modelos de producción sostenibles y busca promover el crecimiento de los negocios verdes, junto con la creación de oportunidades laborales en condiciones de igualdad.

Meza explicó que uno de los aliados clave de CAF en esta línea es el Fondo Verde del Clima, con el que mantienen un programa de apoyo a PYMES verdes en la región, que incluye a Panamá entre cuatro países.

Añadió que ya trabajan en esquemas de finanzas verdes mediante banca local para ofrecer mejores condiciones financieras a sectores vinculados a la economía verde, y destacó el potencial de Panamá en energías renovables, así como el valor de estos acuerdos para ampliar la asistencia técnica, las opciones de financiamiento y el relacionamiento con líderes regionales.