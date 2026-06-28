Cambio de tripulación: el servicio marítimo invisible que Panamá puede convertir en ventaja competitiva

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Panamá suele explicar su vocación marítima a partir de sus activos más visibles: el Canal, el sistema portuario, el registro de naves, el transbordo, el bunkering, las agencias navieras y la conectividad logística. Sin embargo, dentro de ese mismo engranaje existe una actividad menos expuesta ante la opinión pública, pero con incidencia real en la competitividad del hub: el cambio de tripulación.

El cambio de tripulación es el proceso mediante el cual marinos o tripulantes embarcan o desembarcan de una nave utilizando a Panamá como punto de conexión. En términos prácticos, un tripulante puede llegar al Aeropuerto Internacional de Tocumen, trasladarse hacia un puerto o fondeadero y embarcarse; o, en sentido inverso, desembarcar en Panamá, cumplir con los trámites correspondientes, permanecer temporalmente en el país y luego retornar a su lugar de origen.

Detrás de esa operación participan agencias navieras, autoridades migratorias, puertos, transporte terrestre, aerolíneas, hoteles, servicios médicos, seguridad, documentación y coordinación consular. No se trata de un trámite aislado. Es una pieza funcional dentro del sistema marítimo internacional.

Los buques no operan únicamente con carga, combustible, repuestos y servicios portuarios. También dependen de la gente de mar. Por ello, durante la pandemia, la Organización Marítima Internacional y Naciones Unidas insistieron en la necesidad de reconocer a los marinos como trabajadores esenciales, dada su función en la continuidad del comercio mundial y en las cadenas globales de suministro.

Un servicio conectado con todo el hub marítimo

La importancia del cambio de tripulación se entiende con mayor claridad cuando se analiza dentro del conglomerado marítimo-logístico panameño. Un buque que transita por el Canal, recala en puerto, recibe combustible, solicita reparaciones, cambia provisiones, contrata servicios de agencia o requiere asistencia técnica, también puede necesitar embarcar o desembarcar tripulantes.

En una lógica de hub, cada servicio adicional tiene valor. Panamá no compite únicamente por el tránsito de una nave o por el movimiento de carga en una terminal. Compite por ofrecer una plataforma marítima completa, eficiente y confiable. No basta con presentar un producto unidimensional; el país debe ofrecer una solución integral, una verdadera “Ruta Panamá”.

Mientras más servicios pueda resolver una nave en Panamá, mayor será el valor de esa ruta. El agenciamiento, el bunkering, el avituallamiento, las reparaciones, la gestión documental, la conectividad aérea y el relevo de tripulaciones forman parte de una misma ecuación competitiva. Cuando uno de esos componentes falla, se encarece la operación completa. Cuando funciona adecuadamente, fortalece al hub.

El Estudio de Impacto Económico de la Cámara Marítima de Panamá identifica el cambio de tripulación como parte de las actividades asociadas al nodo de agencias y líneas navieras, junto con otros servicios marítimos auxiliares. Esto confirma que no estamos frente a una actividad marginal, sino ante un servicio que forma parte de la oferta integral que Panamá puede presentar a armadores, operadores y líneas navieras.

Cifras que muestran una oportunidad concreta

El cambio de tripulación ya genera valor económico medible. Según el Estudio de Impacto Económico de la Cámara Marítima de Panamá, esta actividad produce impactos relevantes para la economía nacional:

Cortesía: Cámara Marítima de Panamá

La lectura es directa: no se trata de una gestión administrativa menor. Es una actividad con producción, empleo, salarios, impuestos y consumo asociado.

Además, sus efectos se extienden hacia otros sectores: hoteles, transporte terrestre, alimentación, servicios médicos, aerolíneas, agencias navieras, operadores logísticos, trámites documentales y proveedores de servicios auxiliares. En otras palabras, cada movimiento de tripulación activa una cadena económica local que no siempre se visibiliza en la discusión pública.

El potencial oculto: cada marino también consume servicios en Panamá

Existe una dimensión que rara vez se comunica con suficiente claridad: cada marino que llega o sale por Panamá también representa un consumidor potencial de servicios nacionales.

Puede utilizar transporte, hospedaje, alimentación, telecomunicaciones, asistencia médica privada, compras personales, servicios documentales y, cuando las condiciones lo permiten, incluso actividades vinculadas al turismo. No se trata de presentar al tripulante como un turista tradicional, sino de reconocer que su presencia temporal genera actividad económica.

Durante la pandemia, Panamá demostró capacidad para operar como plataforma de relevo y repatriación de tripulantes. Esa experiencia dejó una señal concreta: el país cuenta con ubicación, conectividad, puertos, aeropuerto y conocimiento operativo. El reto ahora es transformar esa capacidad en un servicio regular, previsible y escalable.

Si Panamá logra facilitar más cambios de tripulación bajo reglas claras y controles modernos, puede capturar una mayor porción de esta actividad. Eso significaría más trabajo para agencias, hoteles, transportistas, clínicas, comercios y otros proveedores nacionales.

Situación actual: una actividad con empuje, pero con fricciones

Panamá ha avanzado en esta materia. Existen protocolos, experiencia operativa y coordinación entre actores públicos y privados. Sin embargo, todavía persisten fricciones que limitan el crecimiento de la actividad.

Uno de los principales retos está relacionado con las restricciones de movilidad aplicables a marinos de ciertas nacionalidades. En algunos casos, se exige custodia permanente durante su estadía o tránsito, aun cuando no necesariamente exista una evaluación individualizada de riesgo. Este tipo de medida puede elevar de manera significativa los costos de la operación y reducir el atractivo de Panamá frente a otros puntos de relevo en la región.

El problema no debe plantearse como una disputa entre seguridad y competitividad. La seguridad es indispensable. Panamá administra una de las plataformas logísticas más sensibles del mundo y debe proteger sus puertos, su Canal, sus fronteras y su territorio. Pero la seguridad no debería descansar en procesos lentos, costosos, manuales o poco trazables. Un sistema bien diseñado puede ser más seguro precisamente porque es más digital, verificable, transparente y menos expuesto a discrecionalidades.

También existen desafíos asociados a la digitalización parcial de procesos, pagos que no siempre se integran de manera plenamente formal, validaciones fragmentadas y criterios operativos que podrían estandarizarse mejor. En logística, la incertidumbre siempre tiene costo. Y cuando el costo aumenta, la operación busca otras rutas. Si se debilita un eslabón del encadenamiento de servicios, se afecta la competitividad de toda la ruta.

Digitalización, trazabilidad y reglas claras

El debate de fondo no consiste en eliminar controles. Consiste en diseñarlos mejor. Panamá necesita que el cambio de tripulación funcione con procesos claros, pagos formales, canales oficiales, interoperabilidad institucional, trazabilidad documental y tiempos definidos de respuesta.

Una operación moderna debería permitir que las agencias navieras conozcan de antemano los requisitos, costos, tiempos y condiciones aplicables. Al mismo tiempo, debería facilitar que las autoridades tengan mayor visibilidad del movimiento de tripulantes, mejor control documental y una trazabilidad más robusta.

La digitalización no es un lujo administrativo. En este caso, es una herramienta de competitividad y seguridad. Reduce errores, elimina zonas grises, acorta tiempos, disminuye fricciones y fortalece la confianza entre el Estado y el sector privado.

Conclusiones

El cambio de tripulación debe entenderse como una actividad marítima auxiliar clave. No es solamente una gestión migratoria. Es un servicio de valor dentro del hub marítimo panameño, con impacto económico, turístico, logístico, laboral y reputacional.

Panamá tiene casi todos los elementos para liderar esta actividad en la región: Canal, puertos, conectividad aérea, agencias navieras, experiencia marítima, red de servicios, hoteles, transporte, institucionalidad y posición geográfica.

Lo que falta es afinar el sistema. Reducir fricciones innecesarias, formalizar canales, acelerar la digitalización, estandarizar criterios y fortalecer la trazabilidad. También es necesario comprender que la gente de mar no es un elemento periférico ni accesorio del comercio marítimo; es parte esencial de su funcionamiento.

La seguridad debe mantenerse. Pero una seguridad inteligente no se mide por la cantidad de obstáculos que impone, sino por la calidad del sistema con el que administra el riesgo.

Panamá no solo debe mover carga. También debe mover, con eficiencia y seguridad, a las personas que hacen posible que esa carga llegue al mundo. Para lograrlo, es indispensable el trabajo coordinado entre el sector público y el sector privado, de manera que el país pueda realizar los ajustes necesarios y aprovechar plenamente el potencial de esta actividad.

El autor es el presidente de la Cámara Marítima de Panamá.