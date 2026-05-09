Cambios en rutas energéticas hacen más relevante el gasoducto del Canal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Rafael Pirro Estévez, oficial de Desarrollo de Actividades Conexas de la Autoridad del Canal de Panamá, destacó el avance en el proyecto del corredor energético y en los puertos.

El aumento en la demanda internacional de gas natural licuado, gas licuado de petróleo y otros energéticos, además de los cambios en las rutas y las tensiones geopolíticas, están dándole la razón a las nuevas inversiones planificadas por el Canal de Panamá para expandir sus negocios y capacidades como el caso del gasoducto.

La ruta interoceánica mide con atención lo que pasa en Medio Oriente y en los países productores y consumidores de combustibles para promover aún más la importancia de un gasoducto en este lado de la región, que agregue valor al comercio mundial de energéticos.

Rafael Pirro Estévez, oficial de Desarrollo de Actividades Conexas de la Autoridad del Canal de Panamá, señaló que los cambios geopolíticos y la incertidumbre sobre el suministro energético global están aumentando la relevancia estratégica de Panamá como ruta logística.

“A Panamá nuevamente se le presentan oportunidades”, afirmó, al advertir que “esa incertidumbre y falta de confianza de poder tener suministros desde otras fuentes para estos productos hace que Panamá se haga aún más relevante”.

Rafael Pirro Estévez, oficial de Desarrollo de Actividades Conexas de la Autoridad del Canal de Panamá en la Convención Marítima de las Américas. LP/Elysée Fernández

Añadió que, en la medida en que el país mantenga la confianza y le dé “certidumbre al mercado” para el transporte de estos productos entre la costa de Estados Unidos y el noreste de Asia, “el mercado va a estar apoyándonos y va a reaccionar siempre tratando de aprovechar la opción que tiene de utilizar la ruta de Panamá”.

Imagen mostrada por el Canal de Panamá sobre el proyecto del gasoducto. LP/Katiuska Hernández

Pirro Estévez presentó en la Convención Marítima de las Américas el cronograma del gasoducto, de la licitaciones de lo puertos en el Pacífico (Corozal) y en el Atlántico (isla Telfers), así como el corredor logístico y el embalse de río Indio. Un portafolio que es clave en la planificación de las rutas y negocios futuros de navieras, sector logístico y marítimo local e internacional.

El ejecutivo del Canal, describió que el corredor energético busca antender la demanda de tres productos energéticos en particular, propano, etano y butano, que actualmente se exportan desde el Golfo de México y Estados Unidos hacia el noreste de Asia.

“Actualmente las exportaciones de estos productos de Estados Unidos al noreste de Asia el año pasado fueron de casi 1.3 millones de barriles por día del producto, de los cuales e entre el 90% y 95% está pasando por el Canal de Panamá”.

Pirro plantea que algunas proyecciones apuntan a que esas exportaciones se incrementarán por lo menos en 50% en los próximos 10 a 15 años, por lo que se ha abierto una ventana de oportunidades que Panamá no puede perder.

“Para el año 2028 se requerirían, si quisieran tomar la ruta larga, 61 buques adicionales que tienen un costo de aproximadamente 7.6 billones de dólares para transportar estos productos. Y si lo llevamos al 2035 son 89 barcos o 11 billones de dólares”.

Se incrementará la demanda de buques para movilizar energéticos, el gasoducto abaratará los costos. LP/Katiuska Hernández

Ante el elevado costo del transporte, la solución que plantea el Canal es el gasoducto a través de la configuración del corredor energético.

“Esto busca incrementar la capacidad de la ruta mejorando el servicio porque le da confiabilidad, competitividad y sostenibilidad al sistema a largo plazo”, reiteró en una audiencia de representantes de puertos, navieras, agentes de carga y tomadores de decisiones del sector marítimo global que estuvieron reunidos en Panamá.

“El poder nosotros transportar estos productos a través de un gasoducto le crea capacidad adicional en la vía acuática que se va a necesitar en los próximos años. Así que esta es una manera de agregar capacidad a la vía acuática también sin utilizar agua”.

Impacto económico del gasoducto

En la etapa de construcción generará aproximadamente 6,500 empleos.

9,700 empleos durante la etapa de operación.

Generará ingresos al país durante la construcción de 165 millones de dólares al año y 1,500 millones de dólares en la etapa de operación.

“Con una inversión que dependiendo de cómo se estructure desde el punto de vista de fase de productos, podría significar de entre 4.2 mil millones de dólares a 8 mil millones de dólares”, reveló.

Pirro explicó que el proyecto del gasoducto contempla “tres sistemas separados: uno para propano, uno para butano y uno para etano”, con una capacidad nominal de 2.5 millones de barriles diarios.

Cronograma del gasoducto

La infraestructura tendría una extensión de 76 kilómetros y contaría con 12 millones de barriles en tanquerías para el manejo de estos productos, divididos en 6 millones en el Atlántico y 6 millones en el Pacífico.

Añadió que será “un sistema unidireccional que fluye del Atlántico hacia el Pacífico” y que la meta del Canal es que “inicie operaciones a mediados del 2031”.

“Las precalificaciones están en este momento en proceso y la respuesta ha sido verdaderamente buena, positiva”.

Puertos en fase de precalificación

En el proyecto de los puertos, Pirro reiteró que ambas terminales (Corozal y la de Isla Telfers) agregarán entre 5 y 6 millones de TEUS al sistema portuario nacional y responderán a un mercado que continúa creciendo.

“Todo ese volumen de transbordo se ha desbordado hacia otras terminales porque en Panamá no hemos tenido la capacidad de manejarlo”, afirmó.

Rafael Pirro en la Convención Marítima Internacional. LP/Katiuka Hernández

Añadió que las terminales tendrán entre 2.5 millones y 3 millones de TEUS de capacidad cada una, posiciones para naves neopanamax, muelles de entre 1,200 y 1,375 metros de longitud, calado de 17 metros y un área aproximada de 70 hectáreas.

Además, confirmó que el cronograma estimado establece que las terminales portuarias deberían estar operativas entre finales de 2030 e inicios de 2031.

Explicó que actualmente el proceso de precalificación está en marcha y que la respuesta del mercado ha sido “verdaderamente buena y positiva”. También señaló que durante esta etapa los interesados han presentado preguntas y solicitudes de aclaración, lo que ha obligado a realizar algunos ajustes al cronograma para garantizar un proceso competitivo y transparente. “Por ahora no vemos retrasos importantes”, sostuvo, aunque admitió que las fechas “se pueden mover”.

Proyecto de las terminales portuarias del Canal. LP/Katiuska Hernández

Sobre el modelo de concesión, Pirro afirmó que el Canal busca desarrollar un “sistema abierto” que permita maximizar el valor logístico del país y aumentar la competencia. “Todos tienen oportunidad de participar y en la medida que sea abierto es más competitivo y más valor podemos lograr”, señaló. Explicó que las nuevas concesiones buscan mantener control por parte del Canal, sobre infraestructuras críticas, promover reglas claras de acceso y operación, y garantizar supervisión permanente de las autoridades mediante indicadores de desempeño.

Añadió que el objetivo es generar “la mayor cantidad de valor para el país y eficiencia en el sistema”, aprovechando tanto la posición geográfica de Panamá como la capacidad financiera y logística del Canal.