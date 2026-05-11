Camtur propone reforzar la seguridad y que se aplique penas más severas por robos contra turistas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Nadkyi Duque, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá, sostuvo que hay que velar porque se mantenga la seguridad para seguir atrayendo visitantes internacionales.

La seguridad volvió a colocarse en el centro del debate sobre la competitividad del turismo en Panamá, en medio de llamados del sector privado a reforzar la vigilancia en zonas estratégicas y endurecer las sanciones por robos y delitos contra visitantes.

La Cámara Nacional de Turismo de Panamá (Camtur) sostuvo que mantener condiciones de seguridad es esencial para seguir atrayendo visitantes internacionales, en un contexto en el que la percepción del destino juega un papel determinante para la industria.

El gremio del sector turístico considera que se deben endurecer las penas por robos y delitos contra turistas en Panamá, además de reforzar las medidas de seguridad en sitios emblemáticos de la ciudad de Panamá y el interior.

Nadkyi Duque, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Camtur), indicó que los hechos de la semana pasada, en los que una pareja de residentes extranjeros fue víctima de robo en la avenida Balboa, constituyen un caso aislado, pero generaron preocupación también en el sector.

“Vamos a trabajar para ver de qué manera se pueden aplicar penas más severas para los robos a turistas. No podemos atentar contra uno de los activos fundamentales que tiene el país, que es el turismo”, sostuvo.

De acuerdo con el Código Penal las penas por el delito de robo son de 7 a 12 años de prisión.

En el caso del robo agravado (hecho realizado con armas o violencia) la pena alcanza de 12 a 18 años de cárcel.

De acuerdo con el Sistema de Estadísticas Criminal, en el 2026 se han reportado un total de 1,186 casos de robo a nivel nacional. En el mismo periodo, en 2025, la cifra se situó en 1,189.

En el caso de hurto (sustracción de bienes mediante engaño o habilidad) la pena aplicable es de 1 a 3 años de cárcel.

Mayor seguridad en zonas hoteleras

El presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), Víctor Concepción, admitió que algunos hoteleros del área de Marbella manifestaron preocupación sobre el hecho, por lo que decidieron tomar las medidas de precaución necesarias y orientar a los turistas para que no sean presa fácil de hechos irregulares.

“Estamos desarrollando un plan que vamos a presentar a los estamentos de seguridad para que se incremente la ronda de vigilancia de la Policía de Turismo en el área hotelera. Somos el país más seguro de la región y debemos seguir velando por eso”, indicó Concepción.

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, señaló que el país sigue siendo seguro para los visitantes internacionales, aunque se ha solicitado reforzar la seguridad en las zonas turísticas.