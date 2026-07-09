Canal calcula impacto de El Niño y menor calado en presupuesto de 2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ilya Espino de Marotta, subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá, dijo que en las estimaciones del presupuesto para el año fiscal 2027 incidirá sin duda la reducción del calado y los efectos del fenómeno de El Niño.

El Canal de Panamá se adelanta a los efectos del fenómeno de El Niño con la reducción progresiva del calado permitido para los barcos neopanamax que transitan, es decir, le pone algunos límites a la profundidad que puede alcanzar un barco dentro de las agua de la vía interoceánica entre la línea de flotación y la parte más baja del casco, al momento de pasar por las esclusas ampliadas.

El anuncio hará que las navieras se planifiquen para que algunos barcos lleven menos carga, ajusten su operación o esperar mejores condiciones de agua para poder transitar según lo determinen las empresas.

Las reducción será progresiva, la primera entró en vigencia el 3 de julio con un calado de 49.5 pies (15.09 metros) mientras que para el 24 de julio se contempla una segunda disminución a 49 pies y para el 15 de agosto a 48.5 pies o 14.78 metros, mientras se anticipa que entre abril y mayo de 2027 podría bajar a 44 pies (13.41 metros) cuando en condiciones normales en las esclusas del Canal ampliado esta medida es de 50 pies, equivalente a 15.24 metros.

Las medidas inevitablemente impactarán las arcas o los ingresos del Canal. La subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, lo admite, pero indica que aún es prematuro para dar una cifra.

“Cuando se restringe el calado el nivel de tonelaje que pasa por el Canal se reduce y por ende el nivel de ingresos será menores de lo estimado”, explicó al aclarar que para esta oportunidad esperan no reducir el número de tránsitos diarios.

En la reciente sequía entre julio de 2023 y mayo de 2024, el Canal estimó que dejaría de percibir entre $500 millones y $700 millones en ingresos debido al efecto causado por la reducción del calado y de los tránsitos para ahorrar agua.

Para el llamado súper Niño que se espera el próximo año, la ACP vuelve a tomar sus previsiones y realiza los cálculos económicos: “Estamos analizando el presupuesto 2027 y cuando vayamos al Consejo de Gabinete y posteriormente a la Asamblea Nacional sabremos el impacto”, indicó Marotta al señalar que ya cuentan con la enseñanza del año 2023 cuando se tomaron medidas por la sequía por más de 10 meses.

Aún con esas previsiones de reducción que se realizaron en 2023, al cierre de ese año fiscal para sorpresa de muchos, el Canal de Panamá cerró con ingresos de $4,968 millones, 15% superiores al año 2022.

(*) Son las cifras de 2026; son cifras presupuestadas.

Este aumento en los ingresos del año fiscal 2023 se atribuyó a la asignación de cupos o reservas a través de subastas que se realizan para que las navieras pudieran asegurar su paso por el Canal en tiempos de mayor demanda de tránsitos.

En 2024 los ingresos cerraron en $4,986 millones crecieron pero en una proporción modesta de 0.4 % respecto al año anterior, impactado por las medidas de mitigación de la sequía que duraron hasta mayo de 2024.

El siguente año 2025, los resultados también fueron favorables y con los niveles de tránsitos diarios normales y el calado en su condición habitual: los ingresos del Canal alcanzaron los $5,705 millones, lo que representó un 14.4 % más de lo reportado en el periodo anterior (2023-2024), que fue por $4,986 millones.

La subadministradora aclaró que para el período seco que se estima en el verano de 2027 esperan no reducir el número de tránsitos diarios como si ocurrió en el año 2023 cuando llegó a reducirse en 25 cruces al día.

En la actualidad el promedio diario de tránsitos ha oscilado entre 36 y 41 en algunos casos, debido al incremento de cruces por el desvió de algunas rutas de buques que transportan Gas Natural Licuado, que antes tenían como origen los países que están por el estrecho de Ormuz.