Canal cierra recepción de documentos para el gasoducto, estiman desde $4 mil 200 millones en inversión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una vez finalizada esta evaluación, la Autoridad del Canal de Panamá publicará la lista de las empresas precalificadas con las cuales avanzará a la siguiente fase del proceso.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) cerró el jueves 23 de julio de 2026 el período de recepción de documentos de las empresas interesadas en participar en la precalificación para el desarrollo del Corredor Energético, un proyecto que tiene como eje principal un gasoducto que podría requerir una inversión de entre $4,200 millones y $8,000 millones.

La documentación presentada será evaluada conforme a los criterios legales, técnicos y financieros establecidos en el Pliego de Precalificación y sus enmiendas.

Una vez concluido este proceso, la ACP publicará la lista de empresas precalificadas que avanzarán a la siguiente fase, enfocada en la interacción y el diálogo con los participantes seleccionados.

El Corredor Energético busca fortalecer la plataforma logística del Canal de Panamá ante los cambios en el mercado energético mundial, particularmente mediante el transporte de líquidos de gas natural entre el Atlántico y el Pacífico.

La infraestructura tendría una extensión aproximada de 76 kilómetros y operaría como un sistema unidireccional desde el Atlántico hacia el Pacífico.

El proyecto contempla tres sistemas separados para el transporte de propano, butano y etano, con una capacidad nominal conjunta de 2.5 millones de barriles diarios.

Imagen mostrada por el Canal de Panamá sobre el proyecto del gasoducto. LP/Katiuska Hernández

Además, se prevé la construcción de tanques con capacidad total para almacenar 12 millones de barriles, distribuidos en partes iguales: seis millones de barriles en el Atlántico y seis millones en el Pacífico.

La inversión estimada dependerá de la manera en que se estructuren las fases y los productos incluidos en el proyecto.

Según los datos preliminares divulgados por la ACP, el monto podría ubicarse entre $4,200 millones y $8,000 millones dependiendo del modelo que se seleccione.

La ACP estima que la construcción del gasoducto generará aproximadamente 6,500 empleos, mientras que durante su etapa de operación se podrían crear alrededor de 9,700 puestos de trabajo.

Ricaurte Vásquez, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, en una de las presentaciones sobre el proyecto del gasoducto y otras inversiones futuras de la vía. LP/Anel Asprilla

En términos económicos, el proyecto produciría ingresos para el país por unos $165 millones anuales durante la construcción y cerca de $1,500 millones durante su operación según las proyecciones del Canal.

El proceso de precalificación comenzó con la publicación del pliego el 30 de enero de 2026 y ha avanzado conforme al Reglamento de Concesiones de la Autoridad del Canal de Panamá.

Durante esta etapa se desarrolló un período de aclaraciones, se emitieron tres enmiendas y se recibió la documentación de las empresas interesadas.

La ACP señaló que el procedimiento busca garantizar transparencia y competitividad, además de identificar a las compañías que cuentan con la capacidad legal, técnica y financiera para ejecutar la iniciativa.

La meta del Canal de Panamá es que el Corredor Energético inicie operaciones a mediados de 2031. La entidad indicó que la respuesta de las empresas durante la fase de precalificación ha sido positiva.

En enero se divulgó parte de una lista de las empresas que se interesaron por el proyecto y se reunieron en esa oportunidad con las autoridades del Canal, entre ellas estaban: ENEOS, Energy Transfer, ExxonMobil, Enterprise Products Partners, Chevron, Fortress Investment Group, Gyxis Corporation, Itochu Corporation, NMDC Group, Vopak, Astomos Energy, Kawasaki Kisen Kaisha, Iwatani, I Squared, Movement Industries, Otamerica (Oiltanking America), Phillips 66, SK Gas, Sumitomo Corporation, SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corporation), Targa Resources, Ultranav y ONEOK.

La ACP no difundió en etapa de recepción de los documentos para la prelificación, cuáles y cuántas de estas empresas finalmente están participando, información que se dará a conocer en las siguientes etapas del proceso.