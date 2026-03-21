Canal de Panamá abrirá 3,000 empleos; el paso a paso para aplicar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Actualmente, el Canal mantiene abiertas vacantes en áreas que van desde ingeniería y operaciones marítimas hasta administración, tecnología y programas para jóvenes profesionales, con un listado que se actualiza constantemente en su portal de empleo

Si están interesado en trabajar en el Canal de Panamá, el primer paso es sencillo: deben ingresar al portal oficial de empleos de la entidad y crear un perfil para aplicar a las vacantes disponibles.

De acuerdo con Rubén Pérez, vicepresidente de Capital Humano, el proceso es completamente digital, ágil y dinámico. “Hay diversos oficios que se publican diariamente”, explicó, por lo que recomienda revisar constantemente la plataforma.

Rubén Pérez, vicepresidente de Capital Humano del Canal. LP/Katiuska Hernández

¿Qué tipo de trabajos hay?

El Canal ofrece oportunidades en una amplia variedad de áreas, tanto técnicas como profesionales. Entre ellas destacan:

Ingenierías (civil, industrial, entre otras)

Operaciones marítimas (prácticos, marineros, pasacables)

Logística y transporte

Finanzas y administración

Oficios técnicos como electricidad, soldadura y mecánica

En la página también se listan las siguientes posiciones y puestos de empleo que están disponibles para aplicar en este momento:

Programa de Experiencia Profesional

Asistente de Recursos Humanos (Reclutamiento y Colocación)

Trabajador en Electrónica

Asistente de Planificación de Tránsito

Asistente de Operaciones Marítimas

Ingeniería y áreas técnicas

Ingeniero Interdisciplinario (Eléctrico/Electrónico)

Ingeniero Interdisciplinario (Diseño de Máquina)

Ingeniero Interdisciplinario (Sistema Mecánico)

Ingeniero Civil (Hidráulico y Sanitario)

Técnico de reparación de equipos eléctricos

Tecnología y digital

Especialista en Informática (Desarrollo de Software / Sistemas)

Finanzas

Contabilidad

Seguridad y salud ocupacional

Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional e Higiene Industrial

Vacantes para estudiantes

Ayudante Estudiantil Artesanal (Sector Pacífico)

Ayudante Estudiantil Administrativo (Sector Atlántico)

Programas para entrar al Canal

Si aún no cuentan con experiencia o buscan iniciar su carrera, existen programas diseñados para formar talento:

1. Escuela de Aprendices: Forma a jóvenes durante tres años en oficios técnicos como electricidad, soldadura o instalación de tuberías. Actualmente se seleccionan 75 participantes y en 2027 se abrirán 150 cupos adicionales.

2. Programa de Desarrollo Profesional: Dirigido a recién graduados universitarios, permite trabajar junto a un experto del Canal que está próximo a jubilarse, aprendiendo directamente en el puesto.

Requisitos clave

Aplicar únicamente a través del portal oficial del Canal. empleos.pancanal.com

Ser panameño o contar con nacionalidad panameña.

Tener formación o disposición para capacitarse en el área de interés.

En muchos casos, manejo de inglés.

Alta demanda en los próximos años

El Canal se encuentra en un proceso de transición generacional: en los próximos 10 años necesitará reemplazar a 3,000 trabajadores que se jubilarán, además de cubrir nuevas posiciones por proyectos como nuevos puertos, gasoducto y el desarrollo del embalse de río Indio.

Esto también generará oportunidades en construcción y operación, por lo que la recomendación es prepararse desde ahora en áreas técnicas y especializadas.

Pérez enfatiza que la clave para ingresar es la preparación constante. “Estudiar, adquirir experiencia y no dejar de formarse nunca” es, según el directivo, la mejor estrategia para lograr una carrera dentro del Canal.

Además, sugiere mantenerse informado sobre los proyectos y nuevas vacantes, ya que el crecimiento del sector logístico seguirá generando oportunidades laborales en el país.