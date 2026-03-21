Canal de Panamá abrirá 3,000 empleos; el paso a paso para aplicar

Si están interesado en trabajar en el Canal de Panamá, el primer paso es sencillo: deben ingresar al portal oficial de empleos de la entidad y crear un perfil para aplicar a las vacantes disponibles.
De acuerdo con Rubén Pérez, vicepresidente de Capital Humano, el proceso es completamente digital, ágil y dinámico. “Hay diversos oficios que se publican diariamente”, explicó, por lo que recomienda revisar constantemente la plataforma.
¿Qué tipo de trabajos hay?
El Canal ofrece oportunidades en una amplia variedad de áreas, tanto técnicas como profesionales. Entre ellas destacan:
Ingenierías (civil, industrial, entre otras)
Operaciones marítimas (prácticos, marineros, pasacables)
Logística y transporte
Finanzas y administración
Oficios técnicos como electricidad, soldadura y mecánica
En la página también se listan las siguientes posiciones y puestos de empleo que están disponibles para aplicar en este momento:
Programa de Experiencia Profesional
Asistente de Recursos Humanos (Reclutamiento y Colocación)
Trabajador en Electrónica
Asistente de Planificación de Tránsito
Asistente de Operaciones Marítimas
Ingeniería y áreas técnicas
Ingeniero Interdisciplinario (Eléctrico/Electrónico)
Ingeniero Interdisciplinario (Diseño de Máquina)
Ingeniero Interdisciplinario (Sistema Mecánico)
Ingeniero Civil (Hidráulico y Sanitario)
Técnico de reparación de equipos eléctricos
Tecnología y digital
Especialista en Informática (Desarrollo de Software / Sistemas)
Finanzas
Contabilidad
Seguridad y salud ocupacional
Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional e Higiene Industrial
Vacantes para estudiantes
Ayudante Estudiantil Artesanal (Sector Pacífico)
Ayudante Estudiantil Administrativo (Sector Atlántico)
Programas para entrar al Canal
Si aún no cuentan con experiencia o buscan iniciar su carrera, existen programas diseñados para formar talento:
1. Escuela de Aprendices: Forma a jóvenes durante tres años en oficios técnicos como electricidad, soldadura o instalación de tuberías. Actualmente se seleccionan 75 participantes y en 2027 se abrirán 150 cupos adicionales.
2. Programa de Desarrollo Profesional: Dirigido a recién graduados universitarios, permite trabajar junto a un experto del Canal que está próximo a jubilarse, aprendiendo directamente en el puesto.
Requisitos clave
Aplicar únicamente a través del portal oficial del Canal. empleos.pancanal.com
Ser panameño o contar con nacionalidad panameña.
Tener formación o disposición para capacitarse en el área de interés.
En muchos casos, manejo de inglés.
Alta demanda en los próximos años
El Canal se encuentra en un proceso de transición generacional: en los próximos 10 años necesitará reemplazar a 3,000 trabajadores que se jubilarán, además de cubrir nuevas posiciones por proyectos como nuevos puertos, gasoducto y el desarrollo del embalse de río Indio.
Esto también generará oportunidades en construcción y operación, por lo que la recomendación es prepararse desde ahora en áreas técnicas y especializadas.
Pérez enfatiza que la clave para ingresar es la preparación constante. “Estudiar, adquirir experiencia y no dejar de formarse nunca” es, según el directivo, la mejor estrategia para lograr una carrera dentro del Canal.
Además, sugiere mantenerse informado sobre los proyectos y nuevas vacantes, ya que el crecimiento del sector logístico seguirá generando oportunidades laborales en el país.