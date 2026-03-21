Panamá, 21 de marzo del 2026

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    Vacante

    Canal de Panamá abrirá 3,000 empleos; el paso a paso para aplicar

    Actualmente, el Canal mantiene abiertas vacantes en áreas que van desde ingeniería y operaciones marítimas hasta administración, tecnología y programas para jóvenes profesionales, con un listado que se actualiza constantemente en su portal de empleo

    Katiuska Hernández
    Canal de Panamá abrirá 3,000 empleos; el paso a paso para aplicar
    Trabajadores del Canal de Panamá en las esclusas de Miraflores. LP/Alexander Arosemena

    Si están interesado en trabajar en el Canal de Panamá, el primer paso es sencillo: deben ingresar al portal oficial de empleos de la entidad y crear un perfil para aplicar a las vacantes disponibles.

    +info

    Canal de Panamá lanza nuevo portal de empleo con más de 20 vacantes técnicas y profesionales

    De acuerdo con Rubén Pérez, vicepresidente de Capital Humano, el proceso es completamente digital, ágil y dinámico. “Hay diversos oficios que se publican diariamente”, explicó, por lo que recomienda revisar constantemente la plataforma.

    Canal de Panamá abrirá 3,000 empleos; el paso a paso para aplicar
    Rubén Pérez, vicepresidente de Capital Humano del Canal. LP/Katiuska Hernández

    ¿Qué tipo de trabajos hay?

    El Canal ofrece oportunidades en una amplia variedad de áreas, tanto técnicas como profesionales. Entre ellas destacan:

    • Ingenierías (civil, industrial, entre otras)

    • Operaciones marítimas (prácticos, marineros, pasacables)

    • Logística y transporte

    • Finanzas y administración

    • Oficios técnicos como electricidad, soldadura y mecánica

    En la página también se listan las siguientes posiciones y puestos de empleo que están disponibles para aplicar en este momento:

    Programa de Experiencia Profesional

    • Asistente de Recursos Humanos (Reclutamiento y Colocación)

    • Trabajador en Electrónica

    • Asistente de Planificación de Tránsito

    • Asistente de Operaciones Marítimas

    Ingeniería y áreas técnicas

    • Ingeniero Interdisciplinario (Eléctrico/Electrónico)

    • Ingeniero Interdisciplinario (Diseño de Máquina)

    • Ingeniero Interdisciplinario (Sistema Mecánico)

    • Ingeniero Civil (Hidráulico y Sanitario)

    • Técnico de reparación de equipos eléctricos

    Tecnología y digital

    • Especialista en Informática (Desarrollo de Software / Sistemas)

    Finanzas

    • Contabilidad

    Seguridad y salud ocupacional

    • Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional e Higiene Industrial

    Vacantes para estudiantes

    • Ayudante Estudiantil Artesanal (Sector Pacífico)

    • Ayudante Estudiantil Administrativo (Sector Atlántico)

    Programas para entrar al Canal

    Si aún no cuentan con experiencia o buscan iniciar su carrera, existen programas diseñados para formar talento:

    1. Escuela de Aprendices: Forma a jóvenes durante tres años en oficios técnicos como electricidad, soldadura o instalación de tuberías. Actualmente se seleccionan 75 participantes y en 2027 se abrirán 150 cupos adicionales.

    2. Programa de Desarrollo Profesional: Dirigido a recién graduados universitarios, permite trabajar junto a un experto del Canal que está próximo a jubilarse, aprendiendo directamente en el puesto.

    Requisitos clave

    • Aplicar únicamente a través del portal oficial del Canal. empleos.pancanal.com

    • Ser panameño o contar con nacionalidad panameña.

    • Tener formación o disposición para capacitarse en el área de interés.

    • En muchos casos, manejo de inglés.

    Alta demanda en los próximos años

    El Canal se encuentra en un proceso de transición generacional: en los próximos 10 años necesitará reemplazar a 3,000 trabajadores que se jubilarán, además de cubrir nuevas posiciones por proyectos como nuevos puertos, gasoducto y el desarrollo del embalse de río Indio.

    Esto también generará oportunidades en construcción y operación, por lo que la recomendación es prepararse desde ahora en áreas técnicas y especializadas.

    Pérez enfatiza que la clave para ingresar es la preparación constante. “Estudiar, adquirir experiencia y no dejar de formarse nunca” es, según el directivo, la mejor estrategia para lograr una carrera dentro del Canal.

    Además, sugiere mantenerse informado sobre los proyectos y nuevas vacantes, ya que el crecimiento del sector logístico seguirá generando oportunidades laborales en el país.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


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