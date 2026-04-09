Canal de Panamá acuerda aumento salarial con capitanes y oficiales

La administración canalera y los capitanes superan años de tensiones y alcanzan un nuevo acuerdo laboral. Lea lo pactado.

El Canal de Panamá selló una nueva convención colectiva con la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (UCOC) que establece incrementos salariales progresivos hasta 2033.

El eje central del acuerdo es un aumento salarial base de 3.5% anual, que se aplicará de forma consecutiva entre 2027 y 2033. Este ajuste representa uno de los compromisos económicos más relevantes dentro del convenio y busca mantener la competitividad del recurso humano en una operación considerada estratégica para el comercio mundial.

La noticia fue publica este jueves 9 de abril en la pagina web del Canal de Panamá.

Incrementos adicionales

Se actualizó lo que se denomina Compensación Adicional Especial y la Compensación para Pilotaje, con incrementos de 2% anual entre 2029 y 2033 para los trabajadores de la División de Mantenimiento de Cauces de Navegación.

Más descanso y menos fricción laboral

El acuerdo también introduce medidas laborales orientadas a la seguridad. Entre ellas, destaca la incorporación de un periodo de descanso de 14 horas para capitanes de remolcador que participen en operaciones de alto riesgo o complejidad, una disposición que apunta a reducir la fatiga en tareas críticas dentro de la vía interoceánica.

El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, calificó la firma como un convenio refuerza la estabilidad operativa y la continuidad del servicio de la vía acuática.

Estos trabajadores son los responsables de la operación de los remolcadores y dragas durante el tránsito de los buques.

Con este nuevo acuerdo, la relación entre la ACP y los capitanes muestra señales de distensión, tras un periodo reciente de fricciones.

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La UCOC la conforman unos 200 miembros: capitanes, oficiales de cubierta y trabajadores de la ACP.

Con este nuevo acuerdo, la relación entre la Autoridad del Canal de Panamá y los trabajadores muestra señales de distensión, tras años recientes de tensiones.

En 2024, el conflicto se intensificó cuando la Corte Suprema de Justicia anuló la convención colectiva vigente y ordenó negociar un nuevo acuerdo.

A esto se suman antecedentes como el de 2018, cuando ambas partes mantuvieron versiones opuestas sobre un incidente en las esclusas neopanamax.

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En ese momento, la administración habló de una interrupción del tránsito, mientras que los capitanes sostuvieron que actuaron para garantizar la seguridad de la vía.