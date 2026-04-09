Panamá, 09 de abril del 2026

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    Canal de Panamá acuerda aumento salarial con capitanes y oficiales

    La administración canalera y los capitanes superan años de tensiones y alcanzan un nuevo acuerdo laboral. Lea lo pactado.

    Yolanda Sandoval
    Canal de Panamá acuerda aumento salarial con capitanes y oficiales
    Se incluyó un periodo de descanso de 14 horas para capitanes de remolcador que participen en operaciones de alto riesgo o complejidad

    El Canal de Panamá selló una nueva convención colectiva con la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (UCOC) que establece incrementos salariales progresivos hasta 2033.

    El eje central del acuerdo es un aumento salarial base de 3.5% anual, que se aplicará de forma consecutiva entre 2027 y 2033. Este ajuste representa uno de los compromisos económicos más relevantes dentro del convenio y busca mantener la competitividad del recurso humano en una operación considerada estratégica para el comercio mundial.

    La noticia fue publica este jueves 9 de abril en la pagina web del Canal de Panamá.

    Incrementos adicionales

    Se actualizó lo que se denomina Compensación Adicional Especial y la Compensación para Pilotaje, con incrementos de 2% anual entre 2029 y 2033 para los trabajadores de la División de Mantenimiento de Cauces de Navegación.

    Más descanso y menos fricción laboral

    El acuerdo también introduce medidas laborales orientadas a la seguridad. Entre ellas, destaca la incorporación de un periodo de descanso de 14 horas para capitanes de remolcador que participen en operaciones de alto riesgo o complejidad, una disposición que apunta a reducir la fatiga en tareas críticas dentro de la vía interoceánica.

    El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, calificó la firma como un convenio refuerza la estabilidad operativa y la continuidad del servicio de la vía acuática.

    Estos trabajadores son los responsables de la operación de los remolcadores y dragas durante el tránsito de los buques.

    Con este nuevo acuerdo, la relación entre la ACP y los capitanes muestra señales de distensión, tras un periodo reciente de fricciones.

    Esta nota le puede interesar: Corte anula convención colectiva y crea un conflicto salarial entre la ACP y los capitanes

    La UCOC la conforman unos 200 miembros: capitanes, oficiales de cubierta y trabajadores de la ACP.

    Con este nuevo acuerdo, la relación entre la Autoridad del Canal de Panamá y los trabajadores muestra señales de distensión, tras años recientes de tensiones.

    En 2024, el conflicto se intensificó cuando la Corte Suprema de Justicia anuló la convención colectiva vigente y ordenó negociar un nuevo acuerdo.

    A esto se suman antecedentes como el de 2018, cuando ambas partes mantuvieron versiones opuestas sobre un incidente en las esclusas neopanamax.

    Lea esta nota:Diferencias entre ACP y capitanes de remolcadores

    En ese momento, la administración habló de una interrupción del tránsito, mientras que los capitanes sostuvieron que actuaron para garantizar la seguridad de la vía.

    Yolanda Sandoval

    Directora editorial web


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