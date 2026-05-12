Canal de Panamá acumula 7,444 tránsitos de buques de alto calado en 7 meses

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ruta interoceánica ha reportado mayor cruce de embarcaciones petroleras y con Gas Natural Licuado por el desvío de rutas de suministro de combustibles desde Estados Unidos a los mercados de Asia.

El tránsito acumulado de alto calado por el Canal de Panamá continuó creciendo en el año fiscal 2026.

Hasta abril de 2026 se registraron 7,444 tránsitos, lo que representa un incremento de 361 buques adicionales, frente a los 7,083 reportados en igual periodo del año fiscal 2025, equivalente a un crecimiento de 5.1 %.

Del total acumulado a abril de 2026, (es decir, en los últimos 7 meses del año fiscal) 5,380 correspondieron a buques panamax y 2,064 a neopanamax.

Comparado con abril de 2025, los tránsitos por las esclusas panamax aumentaron en 205 tránsitos frente a los 5,175 del periodo anterior, mientras que los neopanamax crecieron en 156, respecto a los 1,908 registrados un año antes.

Solo en el mes de abril los tránsitos crecieron 13.71%, al pasar de 1,021 cruces de embarcaciones en el mismo mes del año pasado a 1,161 en este año fiscal 2026 con un promedio diario de tránsitos oceánicos de 38,7. El promedio diario en enero fue de 34 buques y 37 en marzo.

De los 1,161 tránsitos registrados en abril, 662 correspondieron a buques con manga entre 91 y menos de 107 pies, equivalentes al 57.02% del total. Los buques Neopanamax representaron 308 tránsitos, es decir, el 26.53%, mientras que las embarcaciones menores de 91 pies de manga sumaron 191 cruces, equivalentes al 16.45%.

Uno de los segmentos de mayor crecimiento en los últimos meses es el de los buques de gas natural licuado. En el acumulado de siete meses hasta abril de este año, transitaron 44 embarcaciones con GNL, frente a las 24 del mismo período de 2025 por las esclusas neopanamax, mientras que por las panamax solo se reportó una embarcación.

Otro de los segmentos que ha repuntado es el de los tanqueros que transportan petróleo. Según las estadísticas acumuladas hasta abril, han pasado 261 embarcaciones petroleras en los siete meses del año fiscal 2026 por las esclusas panamax, lo que representó un incremento de 37% y 63 tanqueros por las neopanamax con un alza de 34% en contraste con los 29 que cruzaron en los siete meses del año fiscal 2025.

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, ha señalado en varias oportunidades que es precisamente el segmento de GNL y también de Gas Licuado de Petróleo, el de mayor incremento debido al desvío de las rutas de energéticos o combustibles por el conflicto en Medio Oriente y el bloqueo de Ormuz por donde pasa el 20% del petróleo del mundo.

Ricaurte Vásquez, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá. LP/Anel Asprilla

Esa situación ha generado que el suministro que antes dependía de las refinerías del Golfo Pérsico, ahora busquen en las refinerías en el Golfo de México un suministro seguro para países como Japón, Singapur, China y Corea del Sur entre otros mercados.

Lo que hace que la ruta del Canal de Panamá sea estratégica en este momento. Vásquez indicó que antes se tenía una reserva de un buque de GNL al mes, ahora llegan más.

Además, el número de tránsitos diarios en abril marcó varios días en 41 cruces, la máxima capacidad permitida. Hace dos semanas el pico de 40 y hasta 41 tránsitos diarios se repitió durante cuatro días, lo que también generó un aumento de los cupos.

“Hay una reasignación porque hay una cantidad de buques que están confinados en el Golfo Pérsico, hay una necesidad de tripulaciones porque hay muchas también confinadas en el Golfo Pérsico. Y hay cambio de rutas para llegar de origen al destino”, señaló recientemente en un foro con la Cámara de Empresarios y Ejecutivos Venezolanos en el Exterior (CAVEX).

En cuanto al uso de cupos reservados, el informe del Canal, detalla que los segmentos superaron la disponibilidad asignada: los Neopanamax utilizaron 187 espacios frente a 177 disponibles; los denominados Supers usaron 534 de 481 disponibles; y los buques regulares emplearon 134 cupos frente a 117 disponibles. Además, se ofrecieron 317 cupos subastados, de los cuales fueron utilizados 273.

El transporte marítimo, un termómetro económico

Por segmentos el tránsito de buques portacontenedores en las esclusas neopanamax del Canal ampliado creció 7.3% en el acumulado de siete meses hasta abril con 1,189 cruces, frente a los 1.108 acumulados en igual período del año fiscal 2025.

En el caso de las esclusas panamax, el movimiento de buques contenedores se redujo 16.5% desde 569 tránsitos acumulados en los siete meses del año fiscal 2025 a 475 en este año fiscal.

Fotografía de un buque portacontenedores en el Canal de Panamá en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

El tránsito de buques portacontenedores además es un reflejo del comportamiento de la economía regional y global, que ha estado impactada tanto por los aranceles impuestos por Estados Unidos, lo que ha provocado adelanto de las importaciones en varios meses, como por las tensiones geopolíticas.

Desde que se recrudeció el cierre del estrecho de Ormuz, el Canal comenzó a reflejar un mayor tránsito. Hasta marzo la ruta interoceánica panameña reportó 6,288 tránsitos acumulados, un aumento de 224 tránsitos interanuales con 254 millones de toneladas PC/UMS, aproximadamente 5% más que los 243 millones del mismo período del año fiscal anterior.

Los segmentos vinculados al transporte de materias primas y energía mostraron resultados mixtos en el Canal de Panamá durante el acumulado a abril del año fiscal 2026. El segmento de graneleros registró un crecimiento de 77 tránsitos, al pasar de 1,289 en el acumulado de siete meses del año fiscal 2025 a 1,366 en este año 2026, equivalente a un aumento de 6%.

En tanto, los gaseros prácticamente se mantuvieron estables con 1,077 tránsitos, apenas dos menos que los 1,079 reportados un año antes, reflejando una leve variación negativa de 0.2%.

En el caso de los portavehículos, el Canal reportó un incremento de 23 tránsitos, al subir de 506 a 529 buques, para un crecimiento de 4,.5%. El mayor dinamismo provino de las esclusas neopanamax, donde el segmento pasó de 21 a 49 tránsitos, un aumento de 133.3%.

Por su parte, los quimiqueros mantuvieron su posición como uno de los principales segmentos del Canal, con un crecimiento de 193 tránsitos, pasando de 1,271 a 1,464, lo que representa un aumento de 15.2%.

El segmento de pasajeros mostró una desaceleración en el periodo analizado. Los tránsitos acumulados bajaron de 198 en los siete meses del año fiscal 2025 a 175 en este período, una caída de 11.6 %. La reducción se observó tanto en panamax como en neopanamax, en medio de ajustes en la industria de cruceros y en las rutas marítimas que utilizan la vía interoceánica panameña.