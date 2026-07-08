Canal de Panamá acumula 9,568 tránsitos de alto calado hasta junio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La vía interoceánica reportó un incremento de 6.3% en el cruce de embarcaciones entre octubre de 2025 y junio de 2026. Las disrupciones en Ormuz aumetaron el tránsito de buques de GNL de forma temporal.

El Canal de Panamá es un termómetro del comercio mundial. Por la vía interoceánica transita entre 5% y 6% de los bienes que se mueven por barco a nivel global.

Entre marzo y junio de este año las disrupciones en el estrecho de Ormuz por el conflicto en Medio Oriente, desvió el tránsito de embarcaciones de Gas Natural Licuado y Gas Licuado de Petróleo por el Canal, debido a que el suministro se traslado a proveedores del Golfo de México hasta clientes de Asia y otras regiones. Esta coyuntura disparó el tránsito por el Canal al llegar a tener días con un tope de 41 cruces.

Pasada la crisis, la ruta ha vuelo a sus niveles, mencionó la subadministradora Ilya Espino de Marotta, al señalar que el Canal está en un promedio de 37 cruces por día.

“El Canal pasa de 34 a 36 buques diarios, pero hubo un período en que esos tránsitos subieron a 40 y 41, en la actualidad hemos regresado a 37 tránsitos. No sabemos por cuánto tiempo se va a mantener ese aumento [registrado por las interrupciones en Ormuz] pero ya ha bajado de los 40 a los 37″, detalló Marotta.

Al cierre de junio y desde octubre de 2025, período que corresponde a los 9 meses del año fiscal 2026, el Canal acumuló 9,568 tránsitos de buques de alto calado, de los cuales 6,888 se registraron en las esclusas panamax y 2,680 en las esclusas neopanamax.

Esta cantidad de tránsitos acumulados, representó un incremento de 6.3% o 570 tránsitos adicionales, con respecto a los 8,998 tránsitos reportados entre octubre de 2024 y junio de 2025 referidos al año fiscal 2025.

El aumento estuvo sostenido principalmente por las esclusas neopanamax, que pasaron de 2,433 a 2,680 tránsitos, un alza de 247 cruces o 10.2%.

Las esclusas panamax, por su parte, pasaron de 6,565 a 6,888 tránsitos, 323 más que en el mismo período del año fiscal 2025, para un crecimiento de 4.9%.

Con ese comportamiento, la participación de las esclusas ampliadas dentro del tránsito de alto calado subió de 27.0% a 28.0%.

Los quimiqueros fueron el segmento con mayor aporte al incremento total. Sus tránsitos pasaron de 1,662 a 1,960, lo que equivale a 298 cruces adicionales y un aumento de 17.9%.

El crecimiento se concentró casi por completo en las esclusas Panamax, que movilizaron 1,956 de esos buques, mientras que las Neopanamax registraron cuatro tránsitos de este tipo de carga.

El resto de los segmentos mostró un desempeño mixto.

Las embarcaiones gaseras aumentaron de 1,339 a 1,430 tránsitos, un alza de 6.8%, apoyados principalmente por el mayor movimiento en las esclusas neopanamax, donde pasaron de 782 a 819 cruces.

Los tanqueros subieron de 319 a 408 tránsitos, un avance de 27.9%, mientras que los portavehículos crecieron de 654 a 693.

Los graneleros pasaron de 1,633 a 1,675 y los refrigerados de 416 a 434.

Buque granelero transita por aguas del Canal de Panamá. Cortesía

El tránsito de gas natural licuado pasó de 38 a 62 buques, aunque sigue representando una proporción reducida del total, es Canal ganó terreno en este mercado. En contraste, la carga general cayó de 342 a 316 tránsitos y los buques de pasajeros disminuyeron de 205 a 179.

Por su parte, los portacontenedores se mantuvieron prácticamente estables, al pasar de 2,156 a 2,172 cruces en el período comparado y sigue siendo el segmento de mayor volumen de embarcaciones por el Canal.

El aumento en los cruces de embarcaciones portacontenedores se produjo principalmente en las esclusas neopanamax, donde los tránsitos pasaron de 1,439 a 1,552, que compensó la caída en las panamax, de 717 a 620 cruces.