Canal de Panamá adjudica por $17.5 millones la construcción de carreteras en la cuenca del río Indio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La administración del Canal de Panamá informó que adjudicó el diseño y la construcción de dos nuevas carreteras en las inmediaciones de la cuenca del río Indio, como parte del proyecto de embalse de un nuevo lago en esa región.

La empresa que se encargará de los trabajos será Consorcio Rutas Río Indio (integrada por MACASA y RETRANEQ), por un monto de $17.5 millones.

El Canal de Panamá detalla que la obra consiste en la construcción de 9.5 kilómetros en el tramo Las Claras Abajo–Las Marías, y otros 5.6 kilómetros entre Piedrota y Santa Rosa.

Se adelantó que se tiene previsto desarrollar una nueva etapa, entre El Congo y Cirí de los Sotos, de 10.6 kilómetros, que será licitada próximamente.

Se informó que las nuevas carreteras fueron licitadas con base en un convenio de cooperación suscrito con el Ministerio de Obras Públicas, a fin de asegurar que cumplan con los requerimientos y estándares oficiales.

Por otro lado, el Canal de Panamá informó que completó la primera etapa de diálogo, de nueve meses, en las comunidades que se verán impactadas por el nuevo lago, que incluyó más de 200 reuniones comunitarias e individuales en los 38 sectores del área de influencia.

Además, se informó que se definió un marco de compensación que establece medidas o reglas claras y equitativas para atender los impactos en cada familia en materia de vivienda, tierras, medios económicos y componentes socioculturales, y que será aplicado con criterios estandarizados y proporcionales a la situación de cada hogar, sirviendo de base para los acuerdos individuales.

El Canal de Panamá reiteró que el proyecto de embalse de Río Indio tiene como finalidad garantizar la seguridad hídrica de Panamá, de la cual dependen más de 2 millones de personas que se abastecen del sistema de lagos del Canal, así como la operación sostenible de la vía interoceánica.