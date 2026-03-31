Canal de Panamá ajusta modelo de reservas de tránsitos de buques

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La nueva versión del programa LoTSA 2.5 permitirá diferir cupos, solicitar tránsitos anticipados y optimizar la logística de los clientes informó la Autoridad del Canal de Panamá.

El programa de asignación de cupos a largo plazo para embarcaciones que cruzan el Canal de Panamá, denominado LoTsa 2.5 fue actualizado nuevamente para flexibilizar las fechas y el tiempo de la reserva.

De acuerdo con Yumiko Casiano, supervisora especializada del equipo de gestión de ingresos del Canal, “LoTSA no es más que un método de cómo el Canal asigna los cupos de reserva”, diseñado para brindar mayor certeza a los clientes.

Casiano explicó que el sistema surgió a partir de la necesidad de los usuarios de contar con mayor previsibilidad en sus operaciones. “Muchos clientes se acercaron y nos comentaban que para ellos era muy importante tener la certeza de que iban a poder transitar en un periodo de tiempo determinado”, indicó, al destacar que este esquema permite planificar contratos y operaciones logísticas con mayor confianza.

Yumico Casiano, supervisora especialista de ingresos del Canal.

La nueva versión del programa Loptsa 2.5 publicada por la Autoridad del Canal de Panamá, incorpora cambios orientados a ofrecer mayor flexibilidad en la gestión de los tránsitos.

Entre las principales novedades, informadas por la ACP a los clientes, se incluye la posibilidad de diferir cupos al mes siguiente para buques portacontenedores, así como la opción de solicitar tránsitos anticipados —conocidos como Transit in Advance (TIA)— para segmentos como embarcaciones que transportan gas natural licuado (LNG) y gas licuado de petróleo (LPG), sujeto a disponibilidad operativa.

La nueva versión del programa incorpora también cambios en la estructura de los paquetes de cupos, ajustando la oferta entre modalidades fijas y flexibles. “Disminuimos la cantidad de paquetes flex porque nos dimos cuenta que en la oferta pasada los clientes se fueron más hacia los paquetes fix”, explicó Casiano, en referencia a la preferencia de los usuarios por esquemas más previsibles.

El esquema también introduce ajustes en la asignación de espacios, que ahora se redistribuirán según el tipo de paquete contratado y la dirección del tránsito. Además, se implementará un sistema de subastas en ciclos de 30 minutos bajo el formato de ofertas cerradas, con el objetivo de agilizar el proceso y mejorar la competitividad en la asignación de cupos.

“De esa manera el cliente que no obtiene un paquete en el fix puede optar por los paquetes flex”, detalló.

Según la ACP LoTSA 2.5 mantiene su enfoque en buques Neopanamax y en la asignación anticipada de cupos a largo plazo de tránsito, lo que permite a los clientes planificar sus operaciones logísticas con mayor previsibilidad.

El programa contempla un horizonte de reservas más corto, mantienen los seis meses de duración que en este caso abarcará del 5 de julio de 2026 al 2 de enero de 2027, con un promedio de tres cupos diarios.

En materia de flexibilidad operativa, la ACP permitirá un mayor número de solicitudes para cambios de fecha, aunque sujetas a cargos.

En este caso, Casiano explicó que el programa amplía las opciones para diferir o adelantar cupos, permitiendo a los clientes ajustar sus necesidades logísticas según la demanda. “Eso es lo que se le ha permitido ahora… que ellos puedan diferir o adelantar más de un cupo por mes”, indicó la especialista.

En el caso de los gaseros que tienen cupos mensuales, se les permitirá a los clientes utilizar hasta cuatro cupos al mes entre reserva, diferidos y adelantos, explicó.

Asimismo, se mantienen las condiciones más definidas para las cancelaciones: aquellas realizadas con al menos 15 días de anticipación implicarán un cargo del 80% del valor ofertado.

Para los usuarios, el principal valor del programa sigue siendo la previsibilidad. “El principal valor que tiene el LoTSA es la certeza de que tienen un cupo para transitar en un periodo de tiempo”, afirmó Casiano, quien añadió que la flexibilidad y el acompañamiento personalizado también han sido factores clave en la adopción del sistema.

La entidad destacó que estos ajustes buscan optimizar la logística de los clientes, reducir tiempos de espera y mejorar la confiabilidad del servicio, en un contexto de creciente dinamismo en el comercio marítimo global. El programa también incluye soporte especializado para los usuarios, como parte de la estrategia de fortalecer la relación con el sector.

El proceso de competencia para la asignación de cupos se llevará a cabo el 28 de abril de 2026, mientras que la implementación del programa iniciará el 16 de mayo. Las reservas cubrirán el periodo comprendido entre julio de 2026 y enero de 2027.