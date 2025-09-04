Panamá, 04 de septiembre del 2025

    Proyectos de inversión

    Canal de Panamá ampliará detalles sobre proyecto de gasoducto a inversionistas el 18 de septiembre

    Katiuska Hernández
    Canal de Panamá ampliará detalles sobre proyecto de gasoducto a inversionistas el 18 de septiembre
    Buque de GNL (Gas natural licuado de Petróleo) transitando por las esclusas del Canal ampliado. ACP

    El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza Ueno, informó que el próximo 18 de septiembre se realizará en Ciudad de Panamá un encuentro con inversionistas para presentar los avances y detalles del proyecto de gasoducto que impulsa la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

    “Presentamos el proyecto del gasoducto ante un nutrido grupo de empresas, muchas de ellas vinculadas al sector energético y al comercio de gas licuado de petróleo y gas natural, que han mostrado gran interés en esta iniciativa liderada por la Autoridad del Canal de Panamá. Esperamos realizar el 18 de septiembre el acercamiento al mercado en Ciudad de Panamá y, posteriormente, continuar con la divulgación del proyecto entre las distintas compañías interesadas", expresó Icaza.

    Durante la gira oficial en Japón, Icaza destacó que la delegación panameña, encabezada por el presidente José Raúl Mulino, indicó que hay principal interés de inversionistas japoneses.

    “El gasoducto es un proyecto estratégico para Panamá y Japón, porque este país asiático es uno de los principales consumidores de gas licuado de petróleo y gas natural que transita desde las costas del Golfo de Estados Unidos hacia Asia, especialmente hacia el noreste”, subrayó el ministro.

    Icaza explicó que el gobierno y la ACP han recibido un marcado interés de empresas japonesas no solo en participar en la obra, sino también en apoyar con transferencia de conocimiento, desarrollo de capacidades técnicas y financiamiento para proyectos de infraestructura que impulsa el Ejecutivo.

    Asimismo, señaló que otros países de la región también han manifestado su interés en el gasoducto, ya que la iniciativa les garantiza mayor seguridad en el transporte de hidrocarburos “en el tiempo que el mercado los requiere”.

    El ministro adelantó que, tras la cita en Panamá, se continuará con la divulgación del proyecto ante potenciales inversionistas en diferentes mercados internacionales.

    Datos del proyecto del gasoducto

    • Costo estimado: entre 4,000 y 8,000 millones de dólares.

    • Empleos que generará: 10,000 directos, 16,000 indirectos y 19,000 inducidos.

    • Ingresos proyectados: 35,000 millones de dólares hasta 2045–2050.

    El Canal de Panamá maneja actualmente unos 1,350 tránsitos de buques con gas licuado de petróleo (LPG) cada año, una cifra que seguirá aumentando al menos hasta 2045.

    Posible ruta del gasoducto del Canal.

    Para atender esta demanda sin comprometer la capacidad de otras cargas estratégicas como contenedores, granos y vehículos, el gasoducto permitiría, según dijo Icaza a La Prensa en entrevistas anteriores, absorber entre 3 y 5 tránsitos diarios de LPG, liberando espacio en las esclusas y garantizando la competitividad de la vía interoceánica.

    Mapa de los futuros proyectos del Canal.

    El proyecto incluiría la construcción de puertos asociados y se perfila como una infraestructura que fortalecerá la capacidad estructural del Canal, al crear una ruta energética alterna y estable con un alto nivel de confiabilidad.

    Además de aportar ingresos durante la construcción por unos 647 millones de dólares, el gasoducto busca consolidar al Canal de Panamá como un hub energético regional, capaz de almacenar, redistribuir y atender mercados hemisféricos con gas licuado y otros productos energéticos.

