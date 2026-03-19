Canal de Panamá avanza diseño del embalse en río Indio y apunta a licitar en 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Canal de Panamá impulsa el embalse en río Indio: diseño al 35%, estudios geológicos en marcha y licitación prevista para 2026-2027.

El proyecto de construcción del embalse en río Indio avanza en su fase técnica, con el objetivo de alcanzar un 35% de diseño conceptual que permita su futura licitación bajo la modalidad de diseño-construcción.

La subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, explicó que actualmente se desarrollan estudios geológicos en campo, en conjunto con la consultora Ingetec, mediante perforaciones que permitirán conocer las condiciones del terreno donde se ejecutaría la obra.

De forma paralela, el Canal evalúa terrenos para instalar el campamento del proyecto, así como la planificación de carreteras de acceso. “Estamos trabajando en eso para poder llevar el diseño a un 35%”, señaló Espino de Marotta, en declaraciones a TVN Noticias.

La funcionaria adelantó que la intención es licitar el proyecto a finales de 2026 o inicios de 2027. Sin embargo, aclaró que las primeras labores en sitio estarán enfocadas en la habilitación del campamento y la infraestructura preliminar, no en la construcción de la presa.

En el componente social, el Canal culminó el proceso de elaboración del marco de compensación para el reasentamiento de las comunidades impactadas.

Durante nueve meses se realizaron más de 200 reuniones en siete ciclos participativos, alcanzando cerca del 70% de participación de las familias involucradas.

Este proceso permitió acordar un esquema que contempla compensaciones económicas por tierras, cultivos y viviendas, así como apoyo para restablecer los medios de vida. Entre las medidas se incluye el pago del valor de mercado de las propiedades, el reconocimiento del lucro cesante y la entrega de nuevas viviendas adaptadas a la composición familiar, con garantía de 10 años.

El proyecto implica el reasentamiento de unas 500 a 550 familias, equivalentes a cerca de 2,500 personas. En ese sentido, el Canal ha identificado predios en provincias como Colón, Panamá Oeste y Coclé, para promover reasentamientos colectivos.

En la actualidad, el proceso avanza hacia una fase individual, en la que se evaluará la situación específica de cada familia, tomando como base el censo realizado en las comunidades.

El embalse de río Indio ha sido declarado prioritario por la Junta Directiva del Canal y forma parte de la estrategia para garantizar la sostenibilidad hídrica de la vía interoceánica. La inversión estimada oscila entre 1,500 y 1,600 millones de dólares, incluyendo los componentes sociales y ambientales.

Se prevé que la construcción del proyecto inicie a principios de 2027, una vez culminadas las etapas de diseño, licitación y preparación del sitio. El lago proyectado abarcaría unas 4,600 hectáreas, equivalentes al 8% de la cuenca del río Indio.