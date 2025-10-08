Canal de Panamá avanza hacia la segunda fase del proyecto de gasoducto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez, anunció que el proyecto de gasoducto que impulsa la entidad se encuentra próximo a iniciar su segunda fase, centrada en reuniones individuales con empresas interesadas y calificadas para desarrollar la iniciativa.

Durante una entrevista con Radio Panamá, Vásquez explicó que el proyecto avanza en etapas cuidadosamente planificadas.

“La primera etapa fue acercarnos al mercado, y eso lo hicimos en una reunión aquí en Panamá. Vinieron desde muy lejos para participar”, afirmó.

El pasado 18 de septiembre la ACP presentó el proyecto a un total de 45 representante de uans 23 empresas del sector energético. Entre las empresas que participaron estaban CB Fenton & Co, ENEOS, Energy Transfer, ExxonMobil, Fortress, Gyxis Corporation, Itochu Corporation, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Mitsubishi, Movement Industries, Nippon Koei y Otamerica.

También estuvieron representantes de Phillips 66, Promigas, Puma Energy, Regent Energy Group, Shell, SK Energy, Sumitomo Corporation, SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corp), Targa Resources, Ultranav y Vitol.

Vásquez informó que la segunda fase se realizará en la tercera semana de noviembre, e incluirá encuentros uno a uno con las empresas que han mostrado interés en el gasoducto.

“Es muy difícil compartir abiertamente con tu competencia lo que necesitas saber y no quieres descubrir tu estrategia. Por eso, esta etapa será individual y confidencial”, señaló.

El administrador indicó que esta fase permitirá recoger información, preguntas y observaciones técnicas de cada participante, antes de consolidar los resultados y pasar al proceso de precalificación que definirá los consorcios aptos para ejecutar la obra.

El Canal igualmente fijó que aquellas empresas que estén verdaderamente interesadas en el proyecto notifiquen su intención antes del 10 de octubre, para posteriormente fijar las reuniones individuales para noviembre.

Un nuevo negocio para el Canal

Vásquez explicó que el proyecto del gasoducto surge de un cambio tecnológico global, vinculado al auge del gas como propano, butano y metano y otros gases derivados del petróleo, especialmente tras el desarrollo del gas de esquisto en Estados Unidos desde 2010 que se extrae mediante la fracturación hidráulica o fracking.

“El volumen de tránsito de gas por el Canal comenzó a crecer significativamente. En Estados Unidos se están dando nuevas autorizaciones para aumentar la capacidad productiva, y nosotros queremos capturar ese volumen adicional”, dijo.

El plan contempla construir un gasoducto que permita el trasiego de gas propano entre embarcaciones dentro del área del Canal, conectando con una terminal en el Pacífico para su posterior exportación hacia Asia.

“Esa capacidad productiva tiene poco uso en Estados Unidos, pero mucho uso en Asia. Encuentra una ruta natural a través del Canal de Panamá”, explicó Vásquez.

El administrador subrayó que la intención del proyecto es ampliar las oportunidades de negocio del Canal, especialmente ante la creciente demanda energética global.

“Si el volumen excede la capacidad de tránsito por el Canal, tratemos de ver cómo lo podemos mover o cómo podemos mover la misma carga para que llegue a su destino. Esa es la filosofía detrás del gasoducto”, concluyó.