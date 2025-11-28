Canal de Panamá: continúa con los vertidos de agua en las represas Madden y Gatún

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Debido a las constantes lluvias en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, se mantienen los vertidos de agua en las represas Madden y Gatún.

La administración de la vía interoceánica informó que se cerró la rampa de Gamboa, como medida de seguridad para locales y turistas que realizan recorridos en el lago Gatún. Esto se hace con la finalidad de realizar las labores de limpieza de la vegetación que ha llegado al cauce, así como al muelle Gallo.

El Canal solicitó a los usuarios y visitantes de otras instalaciones aguas abajo de la presa Gatún abstenerse de realizar actividades en el área mientras dure la eventualidad.

Hace una semana, el Canal de Panamá indicó que los lagos Alhajuela y Gatún estaban próximos a alcanzar sus niveles máximos operativos, y que por tal motivo se llevarían a cabo estos vertidos preventivos.