Canal de Panamá descarta restricciones pese a amenaza de El Niño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El meteorólogo Jesús Salazar dijo que hay que tomar en cuenta que no es lo mismo venir de una estación seca deficitaria con estrés hídrico que de una estación seca relativamente húmeda y con la entrada de la temporada lluviosa.

Ante la posible llegada del fenómeno de El Niño después de mayo, el Canal de Panamá dice estar en mejores condiciones que en 2024, cuando la sequía afectó el tránsito de buques, con embalses operando con normalidad y sin restricciones previstas para lo que resta de 2026.

En ese sentido, Eric Córdoba, gerente de Meteorología, del Canal, se informó que los embalses de Gatún y Alajuela se encuentran en niveles cercanos a sus valores ideales y que actualmente se satisfacen todas las necesidades de agua, incluyendo agua potable, tránsito de buques y generación hidroeléctrica cuando es necesario.

Sobre el comportamiento climático, Jesús Salazar, meteorólogo del Canal, explicó que abril es un mes en el que comienzan las primeras lluvias y que se espera que para la próxima semana estas lluvias comiencen a incrementarse, en la transición de la temporada seca a la lluviosa.

Este 23 de abril de 2026 le brindamos los datos de los niveles de los lagos que abastecen al Canal de Panamá, entre ellos el embalse de Gatún y el amblase de Alhajuela.



Datos: Canal de Panamáhttps://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/QBTpX3Gs2h — La Prensa Panamá (@prensacom) April 23, 2026

No obstante, advirtió que, con la posible evolución de El Niño, se espera una disminución de las lluvias, aunque aclaró que “no es que no vaya a llover”.

Aun en escenarios más severos, indicó que “el acumulado anual estaría por arriba de todos los escenarios críticos” y que “cualquier escenario fuerte… estaríamos arriba de cualquier niño extremo con lo que ya ha caído en el año”.

Agregó que hay que tomar en cuenta que no es lo mismo venir de una estación seca deficitaria con estrés hídrico que una estación seca relativamente húmeda y con la entrada prontamente de la temporada lluviosa.

Por su lado, Córdoba destacó que, en contraste, en 2024, tras la sequía de 2023, “iniciamos con los lagos bajos”, mientras que este año “estamos iniciando con los lagos llenos”, lo que coloca al Canal “en mucho mejores condiciones”.

Como parte de la preparación, se están aplicando medidas de ahorro, dijo Córdoba. “Estamos ahorrando a pesar de que observamos abundancia de agua”, incluyendo el uso de tinas de reutilización que permiten ahorrar “un hectómetro cúbico por día”, equivalente a mil millones de litros de agua.

A pesar de este escenario, reconoció que “seguimos siendo vulnerables a una condición seca extrema”, por lo que se requieren inversiones para enfrentar eventos climáticos extremos.

Por su parte, el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, destacó que se han comenzado a trabajar en todos los procesos de ahorro de agua, previendo los impactos del fenómeno de El Niño.

“Han ocurrido condiciones excepcionales donde ha seguido lloviendo a lo largo de la estación seca. Eso no significa que vamos a ser irresponsables en utilizar el agua porque está ahí. La planificación del Canal de Panamá no es de hoy para mañana. La planificación del Canal de Panamá es para el próximo año, para los próximos 18 meses, para la próxima década. En caso de agua, nosotros vemos los ciclos 18 meses por delante y vemos qué posibilidades hay y qué va a pasar”, afirmó Vásquez.

Resaltó que se tiene la experiencia acumulada en lo que pasó entre 2023 y 2024. “Hay posibilidades de que asignen buques más grandes para mover el mismo volumen de carga y reducir los tránsitos”.