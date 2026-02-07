Panamá, 07 de febrero del 2026

    LLUVIAS

    Canal de Panamá ejecuta vertido preventivo en la represa de Gatún por lluvias

    José González Pinilla
    La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó que el vertido se implementó tras considerar que el embalse Gatún alcanzó su máximo nivel operativo. Cortesía/ACP

    El Canal de Panamá realizó este 6 de febrero un vertido preventivo a través de una de las compuertas de la represa de Gatún.

    La medida, indicó la entidad, forma parte de sus acciones de vigilancia permanente y de gestión de la seguridad hídrica.

    Pese a que el país se encuentra en época seca, en los últimos días se han registrado algunas lluvias en distintas regiones del país.

    La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó que el vertido se implementó tras considerar que el embalse Gatún alcanzó su máximo nivel operativo (88.93 pies / 27.10 metros) y que la escorrentía superficial de los ríos tributarios se mantiene elevada, debido a las lluvias registradas recientemente.

    Agregó que el vertido se ejecuta con el objetivo de salvaguardar las estructuras del Canal y reducir cualquier riesgo para las comunidades ubicadas aguas arriba y aguas abajo del complejo hidrotécnico del lago Gatún.

