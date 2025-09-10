Canal de Panamá espera diseñar el gasoducto a la medida del mercado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Canal de Panamá se está enfocado en diversificar su oferta de productos y operaciones, seguir siendo una vía confiable para el tránsito marítimo pero a su vez ser una opción para el comercio mundial de Gas Licuado de Petróleo y otros combustibles que exporta Estados Unidos a mercados asiáticos.

Parte de este objetivo lo quieren lograr con la construcción de un gasoducto que diseñarán a la medida de los clientes y el mercado.

El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez, explicó durante el foro Moody’s Inside LatAm Panamá 2025 que el proyecto de gasoducto avanza hacia su fase de definición, junto con la licitación de nuevos puertos y la construcción del reservorio de agua en el Río Indio. Estas obras forman parte de la estrategia de diversificación e infraestructura del Canal para sostener su competitividad.

“Este mes haremos un primer acercamiento al mercado, específicamente con la industria, para presentar la definición física del proyecto de gasoducto”, adelantó Vásquez, al precisar que el encuentro se realizará el próximo 18 de septiembre.

El diseño preliminar incluirá la propuesta de terminales en el Atlántico y en el Pacífico, así como el trazado del tubo y la capacidad estimada de transporte de combustibles. “De ahí en adelante, vendrá la discusión sobre el modelo de negocio, los tiempos de licitación y el marco jurídico. Queremos que este gasoducto se ajuste a la medida de la demanda del mercado”, subrayó el administrador.

Creciente mercado energético

Vásquez explicó que por el Canal transita el 95% de los gases o combustibles exportados de Estados Unidos al mercado de Asia, y ese volumen podría duplicarse en la próxima década, pasando de alrededor de un millón de barriles diarios a 2.5 millones de barriles. “Esa es la oportunidad que debemos capturar: o los movemos por agua o los movemos por gasoducto”, destacó el administrador del Canal.

En ese sentido, resaltó el rol de Japón como mercado clave: entre 30% y 32% de la matriz energética japonesa depende de combustibles que cruzan por Panamá. “Confirmamos con los compradores de destino que el apetito está; no se trata de construir primero y buscar clientes después”, afirmó.

Efecto de los aranceles sobre el tránsito en el Canal, declara Ricaurte Vásquez, administrador de la ACP.https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/cE9Y0mpoRR — La Prensa Panamá (@prensacom) September 9, 2025

Puertos y carga adicional

El plan de infraestructura de la ACP también contempla la licitación de nuevos puertos que podrían añadir entre 5 millones y 6 millones de TEUs adicionales al movimiento de carga que se ubicó en 2024 en más de 9 millones de TEUs.

Aunque no se ha definido un calendario para este proceso, Vásquez indicó que el desarrollo portuario es una prioridad estratégica para consolidar a Panamá como hub logístico global. El plan incluye reactivar el proyecto del puerto en Corozal en el Pacífico y en Isla Terfers en el Atlántico.

En el caso de los puertos, precisó que esa demanda incluye seguridad, confiabilidad en las operaciones y servicios integrados para sostener a Panamá como hub logístico.

Presupuesto, ingresos y tránsitos

En materia presupuestaria, Vásquez anunció que la ACP espera cerrar el año fiscal 2025 que culmina a finales de este mes de septiembre con ingresos cercanos a 5,000 millones de dólares, cifra que permitirá cumplir con la transferencia comprometida al Estado en dividendos y garantizar excedentes.

Precisó que el presupuesto ya contempla, sin embargo, una disminución en el tonelaje total, que pasará de 498 a 464 millones de toneladas, debido a la aceleración de tránsitos durante este año fiscal y a la modificación de patrones de comercio tras tensiones internacionales. “Cumpliremos la meta y eso debe darle tranquilidad al gobierno central”, afirmó el administrador.

Vásquez precisó que actualmente se relizan en promedio 33 tránsitos diarios y el flujo de carga y el paso de buques se ha incrementado porque muchos importadores se adelantaron a la aplicación de aranceles y anticiparon los envíos para contar también con inventarios para las ventas de Navidad.

El administrador del Canal, Ricuarte Vásquez, se refiere a la neutralidad del canal frente a los temas geopolíticos.https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/cRLMm3q37G — La Prensa Panamá (@prensacom) September 9, 2025

Agua: un desafío permanente

A la par de estas inversiones como el gasoducto y puertos, la ACP impulsa el reservorio en el Río Indio, una obra considerada crucial para garantizar agua potable a la población y al propio Canal, que ha sufrido en los últimos años restricciones operativas por las sequías.