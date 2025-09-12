Canal de Panamá estrenará nuevo método de reserva para los barcos

El Canal de Panamá anunció este viernes 12 de septiembre de 2025 el lanzamiento de una nueva categoría en el sistema de reservas de tránsito.

Se trata del NetZero Slot, que busca incentivar la descarbonización del transporte marítimo y apoyar el compromiso institucional de alcanzar cero emisiones netas al 2050, informó la vía acuática a través de un comunicado.

La descarbonización del transporte marítimo consiste en la reducción y eliminación progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes de la quema de combustibles fósiles en los buques, con el objetivo de alcanzar el cero neto de emisiones para 2050.

El Canal de Panamá detalló que la primera competencia para adjudicar este cupo se realizará el 3 de octubre de 2025, aplicable a la semana de tránsito del 2 al 8 de noviembre de 2025. A partir de esa fecha, un cupo semanal será reservado de forma exclusiva para buques que cumplan con criterios de bajas emisiones.

Los beneficios para los clientes que obtengan el NetZero Slot incluyen:

Elección de la fecha de tránsito dentro de la semana asignada.

Tránsito garantizado en 24 horas.

Inclusión del servicio Justo a Tiempo (JIT, por sus siglas en inglés).

Flexibilidad para intercambiar o sustituir buques con características equivalentes.

En el comunicado también se detallaron los requisitos de participación. En esta primera fase, los buques deberán estar registrados como dual-fuel y ser capaces de operar con al menos un combustible cuyo factor de intensidad de carbono sea igual o menor a 75 gCO₂e/MJ, tales como metanol verde, amoníaco verde, bio-LNG o bio-LPG. Aunque no será obligatorio que los buques utilicen de inmediato estos combustibles, el Canal de Panamá indicó que reconocerá la inversión y la capacidad de hacerlo cuando el abastecimiento esté disponible.

Asimismo, se señaló que el NetZero Slot no será subastado. Los buques competirán semanalmente bajo un esquema de prioridad basado en:

Condición de carga: preferencia para buques cargados.

Capacidad PCUMS: prioridad para mayor tonelaje.

Contribución económica: pagos combinados de peajes, servicios marítimos y tarifas en el tránsito previo (como criterio de desempate).

“El NetZero Slot es una señal inequívoca de nuestro compromiso con la sostenibilidad y la competitividad del comercio mundial. A través de este esfuerzo, buscamos acompañar a nuestros clientes en la transición hacia un futuro bajo en emisiones”, señaló Ilya Espino de Marotta, subadministradora y oficial de Sostenibilidad del Canal de Panamá.