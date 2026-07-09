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    Proceso de licitación

    Canal de Panamá evalúa documentos de empresas interesadas en puertos en Corozal y Telfers

    Tras el cierre de recepción de documentos, el proyecto portuario entra en la fase de evaluación para seleccionar a las empresas que podrán continuar en la precalificación.

    Katiuska Hernández
    Canal de Panamá evalúa documentos de empresas interesadas en puertos en Corozal y Telfers
    Vista del área de Corozal donde se proyecta la construcción del nuevo puerto que adjudicará el Canal. LP/ Alexander Arosemena

    El Canal de Panamá informó que cerró este jueves 9 de julio, el período de presentación de documentos por parte de las empresas interesadas en participar en el proceso de precalificación para el desarrollo de las terminales portuarias de trasbordo de contenedores de Corozal y Telfers.

    Una vez cumplida esta fase de entrega, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), indicó que evaluarpa toda la documentación presentada conforme a los criterios técnicos, financieros y legales establecidos en el Pliego de Precalificación y sus respectivas enmiendas.

    “Una vez finalizada esta evaluación, el Canal de Panamá publicará la lista de las empresas precalificadas, con las cuales avanzará a la siguiente fase del proceso, centrada en la interacción y diálogo con los precalificados”, indicó la ACP

    El proyecto de los dos puertos uno en el Atlántico y otro en el Pacífico, contempla una inversión de $2,600 millones y abarca un período de ejecución de la construcción aproximado de tres años.

    Canal de Panamá evalúa documentos de empresas interesadas en puertos en Corozal y Telfers
    Vistas recreadas por la ACP de lo que serían los puertos de Corozal y Telfers.

    Ambas terminales elevarán la capacidad nacional de transbordo de contenedores entre 5 y 6 millones de TEU’s adicionales por año.

    Aunque aún no se ha definido el modelo de concesión, el Canal ha señalado que se adjudicarán de forma individual.

    El proceso de precalificación inició el 30 de enero de 2026 con la publicación del Pliego de Precalificación y avanzó con un período de consultas, la emisión de tres enmiendas y cerró este jueves con presentación de documentos, como parte de los mecanismos previstos en el Reglamento de Concesiones de la Autoridad del Canal de Panamá.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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