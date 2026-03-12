Panamá, 13 de marzo del 2026

    ACUERDO

    Canal de Panamá firma convención colectiva con trabajadores no profesionales hasta 2032

    Getzalette Reyes
    Canal de Panamá acuerda nueva convención colectiva con aumento salarial progresivo. Foto/Autoridad del Canal de Panamá

    El Canal de Panamá dio a conocer este jueves 12 de marzo que suscribió una nueva convención colectiva con la Unidad de Trabajadores No Profesionales. El acuerdo tendrá una vigencia de siete años, hasta septiembre de 2032.

    El pacto fue firmado con el representante exclusivo de este grupo laboral, integrado por el National Maritime Union (NMU), el Sindicato del Canal de Panamá y del Caribe (SCPC) y el Panama Area Metal Trades Council (PAMTC).

    De acuerdo con la administración canalera, el convenio incorpora medidas orientadas a mejorar la administración de la convención, impulsar la productividad y fortalecer la eficiencia de las operaciones del Canal.

    Entre los puntos acordados se incluye un ajuste salarial básico progresivo para los próximos años: 4% en 2026; 3.5% en 2027, 2028, 2029 y 2030; y 3.25% en 2031 y 2032. Además, los trabajadores recibirán un reconocimiento extraordinario único equivalente a 150 horas de salario, que será pagado el 30 de marzo.

    Durante el acto de firma, el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, resaltó el carácter colaborativo del proceso de negociación. “Esta negociación se sostiene sobre la capacidad de escuchar, y es esa capacidad de escuchar la que nos hace mejores”, afirmó.

