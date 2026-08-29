Canal de Panamá flexibiliza acceso a cupos de reserva pero mantiene restricciones de calado y tránsitos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Canal de Panamá anunció que introducirá cambios temporales en su Sistema de Reservas para permitir que los clientes de buques neopanamax puedan acceder a más cupos. Sin embargo, mantendrán las actuales restricciones de calado y del número de tránsitos diarios ante las condiciones hídricas de la cuenca.

Las modificaciones entrarán en vigor el 30 de agosto de 2026, para fechas de reserva a partir del 13 de septiembre, según informó la administración de la vía interoceánica.

Uno de los principales cambios permitirá que un mismo cliente pueda obtener más de un cupo de reserva para una misma fecha, así como reservar espacios para dos o más fechas consecutivas.

Pese a esta flexibilización en el sistema de reservas, se mantienen las restricciones relacionadas con el calado y la cantidad de tránsitos diarios, en medio del déficit hídrico que persiste en la cuenca hidrográfica del Canal.

Cada semana se ofrecerán 63 cupos de reserva para buques neopanamax, incluidos los asignados mediante los programas de Asignación de Cupos a Largo Plazo (LoTSA) y NetZero.

¿Cómo se distribuirán los cupos?

Para los buques portacontenedores (Full Container) se habilitarán al menos cinco cupos por fecha de reserva, distribuidos de acuerdo con la capacidad Transit TEU Allowance (TTA) de las embarcaciones.

En los segmentos de gas licuado de petróleo (LPG) y gas natural licuado (LNG) habrá al menos tres cupos por fecha de reserva para cada segmento, que serán asignados según la clasificación de los clientes.

Mientras que para los portavehículos/RoRo, graneleros (Bulkers) y otros segmentos se dispondrá de un mínimo de tres cupos semanales, también distribuidos según la clasificación de los clientes.

Estas cantidades corresponden a una distribución inicial y no representan un límite máximo para cada segmento. Si alguno no utiliza todos los espacios disponibles por falta de demanda, los cupos restantes podrán ser redistribuidos entre otros segmentos.

Los clientes también podrán intercambiar o sustituir buques después de recibir un cupo, siempre que la nueva embarcación tenga una capacidad TTA igual o superior y se respeten los límites establecidos.

También podrán solicitar cambios en las fechas de reserva, siempre que la modificación no provoque que el cliente exceda el máximo de cupos permitido.

El Canal precisó que los límites por cliente solo podrán superarse cuando no existan otros clientes del mismo segmento compitiendo por la capacidad disponible. Los espacios adjudicados mediante subasta no estarán sujetos a estos límites.

La ruta marítima opera actualmente con un calado de 48.5 pies (14.78 metros) en las esclusas neopanamax desde el 15 de agosto, que fue el tercer ajuste del cronograma anunciado: el calado bajó primero a 49.5 pies (15.09 metros) el 3 de julio, luego a 49 pies (14.94 metros) el 24 de julio y posteriormente a los actuales 48.5 pies.

El programa contempla además nuevas reducciones a 48 pies (14.63 metros) el 2 de septiembre y a 47.5 pies (14.48 metros) el 1 de octubre.