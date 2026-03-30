Canal de Panamá: hay terna para administrador y Espino de Marotta está en la carrera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se encuentra en la fase decisiva para la escogencia de su próximo administrador, que debe estar en su cargo al terminar el mes de septiembre.

Pero el proceso avanza sin información pública al finalizar el mes de marzo, en marcado contraste con lo ocurrido en 2019, cuando se terminó seleccionando al actual administrador Ricaurte Catín Vásquez.

Junta directiva de la ACP.

En 2019, la junta directiva de la ACP no solo anunció con meses de antelación la designación de Vásquez (el 15 de febrero), sino que también detalló el proceso.

Entonces se explicó que la junta directiva definió previamente los objetivos estratégicos de la vía y el perfil del cargo, y llevó a cabo una búsqueda amplia de candidatos panameños, tanto dentro como fuera de la institución.

Incluso se informó que, tras evaluar distintas firmas, se contrató a unos consultores (que resultó ser la empresa Korn Ferry) para asistir en la identificación y evaluación de aspirantes, bajo estándares internacionales.

El proceso incluyó una lista inicial amplia, luego una reducción a 20 candidatos evaluados por competencias, experiencia y liderazgo, y finalmente una selección de seis finalistas sometidos a pruebas técnicas, entrevistas, simulaciones y análisis de casos de negocio basados en los retos del Canal.

Nada de eso se ha dicho —al menos públicamente— en esta ocasión. Legalmente la junta directiva no está obligada a hacerlo, sino hasta septiembre cuando vence el proceso.

Pero dado la importancia del cargo, la relevancia de la ruta en tiempos de tensiones geopolíticas y los proyectos que se adelantan en el Canal, como el embalse de río Indio y las licitaciones de dos puertos, no hay otra cosa de la que se hable en las entrañas de la vía acuática, y también fuera de ella.

Extraoficialmente, se había hablado de al menos tres posibles candidatos: José Ramón Icaza, actual ministro del Canal y miembro de la junta directiva, quien rápidamente quedó fuera de las apuestas por no renunciar a su cargo.

José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal. LP/Alexander Arosemena

También se ha rumorado que el actual administrador, designado en 2019 para un periodo de siete años que culmina en 2026, podría estar considerando una reelección.

Ricaurte Catín Vásquez Morales, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá. LP Alexander Arosemena

Otro perfil que ahora está tomando más fuerza, es el de Ilya Espino de Marotta, quien confirmó en televisión que existe una terna en evaluación.

En el programa Cuarto Poder, de los periodistas Atenógenes y Guido Rodríguez, se le preguntó a Espino sobre el tema. La actual subadministradora del Canal respondió que “esa es una responsabilidad de la junta directiva”.

“Está sonando usted fuertemente”, le insistieron. Su respuesta fue: “Bueno, son 40 años en el Canal. Es como mi segunda casa”. “Pero usted está en la jugada”, le preguntaron. Espino entonces respondió: “Sí, sí, estoy en la terna”.

Su declaración podría confirmar que el proceso ya superó la etapa de evaluación amplia y se encuentra en su tramo final.

De izquierda a derecha, Ilya Espino de Marotta, subuadministradora de la ACP y Ricaurte Vásquez, administrador de la ACP.

Espino es una de las figuras más sólidas dentro de la ACP. Ingeniera con más de 40 años de trayectoria, lideró la ampliación del Canal —la obra más importante de la vía en décadas— y actualmente ocupa la subadministración, el segundo cargo en la jerarquía. Está a cargo del proyecto del agua más importante del país, es decir, el embalse de río Indio, que promete el abastecimiento de agua para el consumo humano y para las operaciones del Canal de Panamá.

Así, la decisión se mueve en tres niveles: una terna ya definida, una candidata que admite estar en carrera y la posibilidad de continuidad del actual administrador.