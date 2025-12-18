Canal de Panamá incorpora dos nuevos remolcadores a su flota

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Canal de Panamá incorporó el miércoles 17 de diciembre de 2025 dos nuevos remolcadores a su flota, como parte de su estrategia para fortalecer la eficiencia operativa.

Durante una ceremonia en el muelle de Cruceros de Amador, fueron bautizados los remolcadores TRAktor 2600-Z de última generación, “Isla Popa” e “Isla Uva”, cada uno con una eslora de 25.9 metros y una manga de 12.8 metros.

Estas embarcaciones asisten a los buques en las maniobras de entrada y salida de las esclusas del Canal de Panamá, así como durante su tránsito por el Corte Culebra, una de las secciones más exigentes de la vía.

Los remolcadores incorporados pertenecen al modelo TRAktor 2600-Z, cuyo diseño ha demostrado ser ideal para operaciones de asistencia intensiva.

Estas dos unidades forman parte de un contrato de fletamento suscrito con la empresa danesa Svitzer, lo que permite ampliar la capacidad operativa sin comprometer la eficiencia financiera ni la flexibilidad en la gestión de la flota.

En la ceremonia participaron el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales; la subadministradora del Canal, Ilya Espino de Marotta; el vicepresidente de Operaciones, Boris Moreno; así como el director general de Svitzer para las Américas, Arjen van Dijk, entre otros.