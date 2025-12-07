Canal de Panamá inicia el año fiscal 2026 con crecimiento del 5.6% en los tránsitos de buques

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los tránsitos acumulados por el Canal de Panamá iniciaron el año fiscal 2026 con un crecimiento de 5.6% en el mes de octubre, según el reporte publicado por la ACP.

El aumento está siendo impulsado por el incremento del comercio de importaciones y exportaciones por la temporada de Navidad y Año Nuevo, y las previsiones de algunos comercializadores de enviar el castigo de los aranceles a futuro sobre la mercancía por parte de Estados Unidos.

En detalle, en octubre, que es el primer mes del año fiscal 2026 según el calendario financiero del Canal de Panamá, se registraron 1,029 tránsitos, 55 más que en el mismo mes del año fiscal 2025, cuando se reportaron 974.

El administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, destacó que el pasado martes 2 de diciembre transitaron, por ejemplo, 38 buques, tomando en cuenta que la capacidad máxima puede estar entre 36 y 38 tránsitos por día. Sin restricción por falta de agua, la capacidad máxima del Canal por día es de 38 buques de alto calado(sin contar yates y pequeñas embarcaciones). Es lo que aparece en los reportes de la ACP en los primeros años, después de la ampliación, inaugurada el 26 de junio de 2016.

En el resumen de tránsitos reportado a los clientes, correspondiente al mes de octubre, se indica que el promedio de tránsitos estuvo en 33.2 al día, y la operación diaria con mayor volumen alcanzó los 38 cruces, y la de menor se situó en 28.

El promedio de tiempo en tránsito fue de 10.5 horas por cruce.

Por esclusas se registraron 722 tránsitos en las Panamax o las originales y 307 en las neopanamax, o del Canal ampliado, al cierre de octubre.

Por segmento, el tránsito de buques portacontenedores sumó en octubre 242 cruces, manteniendo la posición del segmento con mayor demanda. Los buques graneleros reportaron 205 tránsitos, los quimiqueros 196, los gaseros 149 y los buques RoRo o portavehículos 73.

En la lista de barcos, los de carga refrigerada reportaron 43 tránsitos, los tanqueros 41 cruces, los de carga general completaron 39 tránsitos en octubre y los de pasajeros 15 cruces. Los buques que transportan gas natural de licuado (GNL) reportaron en octubre 6 tránsitos. Este último segmento ha tenido una notable caída en los últimos meses atribuido a al desvío de cargas de Estados Unidos hacia Europa y a la baja demanda en Asia.

El administrador explicó que los resultados de octubre y noviembre (aunque estos últimos aún no están publicados) han sido muy positivos y se ubicaron por encima de lo estimado.

Sin embargo, advirtió que gran parte de la carga que está llegando —especialmente en contenedores— busca adelantarse a la aplicación de aranceles y abastecer inventarios para la temporada navideña.

Una vez pasen las fiestas, ese volumen de carga no se mantendrá, anticipó el administrador de la ACP.

Administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez. LP/Anel Asprilla

Vásquez, quien participó en un conversatorio con editores de medios de Europa y Latinoamérica organizado por EditoRed con el respaldo de La Prensa, indicó que la vía interoceánica maneja aproximadamente 6% del comercio de la economía global.

“Alrededor del Canal de Panamá opera cerca del 50% del comercio, por lo que todas las actividades portuarias y las operaciones complementarias al Canal no responden únicamente a su existencia, sino también a la posición geográfica del país y a su apertura al mundo”, dijo.

Resaltó que Panamá ha sido históricamente un foco de transformación y la aplicación de nuevas tecnologías para mantener el comercio. El Camino de Cruces, el Camino Real, el río Chagres, los movimientos precolombinos y las migraciones de distintas especies forman parte del mismo concepto: un territorio que, desde sus orígenes, ha funcionado como punto estratégico para el tránsito y la conexión global.