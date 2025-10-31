Canal de Panamá inicia la Temporada de Control de Inundaciones 2025-2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Canal de Panamá anunció el inicio de la Temporada de Control de Inundaciones 2025-2026, con el objetivo de proteger a las comunidades, garantizar la navegación segura y preservar los recursos hídricos de la Cuenca Hidrográfica del Canal (CHCP).

En su comunicado, la entidad explicó que noviembre es tradicionalmente el mes más lluvioso del año en la cuenca, y que los lagos Gatún y Alhajuela se encuentran actualmente cerca de sus niveles máximos operativos, lo que reduce su capacidad de almacenamiento ante posibles lluvias por encima de lo esperado.

El plan de control contempla una vigilancia constante de las condiciones meteorológicas, ajustes en las compuertas y estructuras hidráulicas, así como la implementación de estrategias de emergencia para responder de forma oportuna ante eventuales situaciones críticas. Además, se llevan a cabo acciones preventivas en conjunto con comunidades y entidades de seguridad civil.

Entre los principales objetivos de estas medidas, el Canal de Panamá destacó:

Garantizar la navegación: mantener las vías acuáticas operativas y evitar desbordamientos o bloqueos que afecten el tránsito de buques.

Proteger a las comunidades: reducir el riesgo de inundaciones y salvaguardar la vida y los bienes de los residentes cercanos.

Preservar los recursos hídricos: asegurar el suministro de agua tanto para la población como para las operaciones del Canal, incluso en periodos de sequía.

Promover la sostenibilidad ambiental: fortalecer la gestión responsable del agua y la protección del ecosistema.

“Este es un esfuerzo que reafirma nuestra dedicación para garantizar la operación eficiente y segura del Canal. Estas acciones son fundamentales para mantener la navegación en nuestra vía interoceánica y asegurar un suministro de agua suficiente y de calidad para nuestra población”, dijo Ayax Murillo Burgos, gerente de Hidrología del Canal de Panamá.