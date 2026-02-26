Panamá, 26 de febrero del 2026

    Bolsa de trabajo

    Canal de Panamá lanza nuevo portal de empleo con más de 20 vacantes técnicas y profesionales

    Yasser Yánez García
    Tránsito de embarcaciones por el Canal ampliado. Cortesía ACP

    La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) presentó este jueves 26 de febrero su nuevo portal de empleos empleos.pancanal.com que permitirá consultar oportunidades laborales, conocer en detalle los requisitos de cada posición y dar seguimiento en tiempo real al estado de las postulaciones.

    Rubén Pérez, vicepresidente de Capital Humano del Canal, explicó que la iniciativa forma parte de la Visión Estratégica 2025-2035. “El nuevo portal de empleos fortalece nuestra capacidad de atraer y seleccionar talento idóneo para cada rol, consolidando así nuestra habilidad de responder con agilidad a los retos operativos y estratégicos del futuro”, señaló.

    Con el lanzamiento, el Canal mantiene abiertas más de 20 posiciones en áreas técnicas, administrativas, de ingeniería y tecnología. Entre las vacantes destacan:

    • Líder, técnico en gestión de cargos marítimos

    • Analista de procesos

    • Ingeniero interdisciplinario (eléctrico electrónico)

    • Ingeniero interdisciplinario (sistema mecánico)

    • Ingeniero civil

    • Administrador de proyectos

    • Analista financiero de proyectos

    • Especialista en informática (desarrollo de software / análisis de sistemas)

    • Especialista en protección ambiental

    • Especialista en seguridad, salud ocupacional e higiene industrial

    • Técnico en ingeniería civil

    • Técnico en ciencias físicas

    • Trabajador en estructuras de hierro

    • Carpintero

    • Asistente de trabajos de oficina

    • Asistente de actividades recreativas

    También se ofrecen plazas para ayudantes estudiantiles administrativos y artesanales, tanto en el sector Atlántico como en el Pacífico.

    La nueva plataforma integra todas las etapas del proceso de reclutamiento: publicación de vacantes, revisión de requisitos, evaluación de candidatos, selección, contratación e inducción. Además, permite verificar la elegibilidad y monitorear el avance de cada trámite mediante procesos trazables.

    Además, la entidad habilitó un Centro de Atención en el Edificio 726, en Balboa, donde se brindará orientación sobre el uso de la plataforma. Durante los próximos dos meses operará de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 12:30 p.m.

