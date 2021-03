Canal de Panamá no espera un aumento de tráfico por el incidente en Suez

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, señaló este lunes 29 de marzo que la vía acuática panameña no espera un aumento en los volúmenes de tráfico tras el incidente del buque de bandera panameña Ever Given, que quedó encallado en el Canal de Suez taponando esa importante vía comercial.

La Autoridad del Canal de Suez anunció la “reanudación del tráfico” de la vía marítima, que estuvo obstruida casi una semana tras quedar varado el portacontenedores.

En una conferencia de prensa virtual, Vásquez dijo que el impacto sobre el volumen de negocio del Canal de Panamá “va a ser muy marginal”, porque ambas vías sirven mercados diferentes.

Mientras Suez atiende principalmente mercancía con origen en Asia y destino en Europa, la ruta principal de la vía panameña es la que une Asia con la costa este de Estados Unidos.

“No creo que vaya a haber un elemento de reemplazo y sustitución por la ruta de Panamá”, sostuvo. Estos tránsitos adicionales se podrían dar, añadió, en los movimientos de reposicionamiento de contenedores vacíos, mientras que un efecto colateral negativo sería el aumento de las primas de los seguros para toda la industria.

Sobre el desempeño del Canal de Panamá en su primer semestre fiscal, Vásquez dijo que ha sido “excelente”, con unos volúmenes que se han mantenido en niveles previos a la pandemia.

El efecto de la pandemia se sintió entre marzo y junio de 2020, algo que no se espera para este ejercicio porque “el volumen de comercio que estamos observando ha crecido dramáticamente respecto a una situación de mercados de fabricación y consumo cerrados”.

Con la progresiva aplicación de la vacuna, debería aumentar el consumo y por lo tanto la necesidad de mover mercancías, lo que hace que el Canal tenga perspectivas positivas para todos los segmentos, con la excepción de los buques de pasajeros, industria que tardaría más en recuperarse.