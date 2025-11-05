Canal de Panamá presenta en Houston proyectos del gasoducto y nuevos puertos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, participó en un conversatorio durante la Conferencia Marítima Internacional de Houston (HIMC), donde compartió los futuros planes estratégicos de la vía interoceánica para reforzar su papel en la logística mundial.

En el encuentro, moderado por Lori Ann LaRocco, editora sénior de CNBC, Vásquez explicó que el Canal impulsa el desarrollo de un gasoducto y la construcción de dos nuevos puertos en ambos extremos de la vía el de Corozal y el de isla Telfers, proyectos con los que busca garantizar operaciones más eficientes, sostenibles y resilientes ante los desafíos del cambio climático y la volatilidad global.

“Estamos trabajando arduamente para asegurar que las condiciones ambientales y climáticas no interrumpan las operaciones. Con estos proyectos, reforzamos el compromiso del Canal con la diversificación y la certeza operativa para nuestros clientes”, subrayó el administrador.

Vásquez destacó que la demanda creciente del mercado energético, especialmente del gas licuado de petróleo (GLP), impulsa estas iniciativas. Según las proyecciones del Canal, los volúmenes de GLP se duplicarán en los próximos diez años.

“Casi todo lo que sale de Estados Unidos hacia Asia pasa por el Canal de Panamá. Si no hacemos nada, perderemos esa parte del mercado. Nuestra visión a largo plazo es aprovechar ese crecimiento”, afirmó.

El administrador también adelantó que el desarrollo de los nuevos puertos permitirá fortalecer la conectividad marítima y atraer inversiones estratégicas.

Precisó que el Canal evaluará propuestas de empresas que aporten valor dentro del marco de los intereses a largo plazo de Panamá, y subrayó que las decisiones serán tomadas exclusivamente por la Junta Directiva del Canal, garantizando independencia y transparencia.

“Esa distinción es importante porque elimina la posibilidad de influencias políticas”, enfatizó.

Vásquez señaló que a comienzos de diciembre se tienen previstas las reuniones individuales con los actores del sector portuario y clientes navieros para avanzar en la ejecución de estos proyectos.

“Probablemente para la primera semana de diciembre tendremos reuniones individuales con operadores portuarios y clientes navieros. Estamos preparando los términos de referencia para el proceso de pre-calificación. Nos estamos moviendo con rapidez”, afirmó.

La HIMC, organizada por el Puerto de Houston con el apoyo de la Asociación Internacional de Estibadores (ILA), FTZ y OEC Group, reúne a líderes del comercio y la logística marítima global para debatir sobre innovación, sostenibilidad y competitividad en la cadena de suministro.

Cronograma del desarrollo portuario

La semana pasada la ACP anunció que la inversión que se requerirá en ambas terminales portuarias es por cerca de $2,600 millones. La empresa que gané la concesión tendrá que diseñar, construir, y operar los puertos.

La primera ronda de acercamientos sobre el desarrollo portuario se dio el pasado 27 de octubre y continuará en los próximos meses con las cartas de interés que deben presentarse antes del 17 de noviembre.

Entre el 1 y el 3 de diciembre, la ACP sostendrá reuniones individuales (one-to-one) con los grupos que formalicen su interés.

Según ha revelado el Canal, la ACP al ser accionista del puerto, podría aportar una porción del capital y conservará la propiedad de los activos fijos ( tierra).

Mientras que el concesionario asumiría la mayor parte de la inversión, además del diseño, construcción, operación, mantenimiento y comercialización de las terminales.

En la reunión del 27 de octubre asistieron las empresas navieras como Evergreen, Hapag Lloyd, PSA International, ONE, HMM, Yang Ming, Mediterranean Shipping Co (MSC), SSA Marine-Grupo Carrix, Terminal Investment Limited, MOL, OOCL, DP World, Hanseatic Global Terminals. También plantaron bandera APM Terminals, parte de la naviera danesa Maersk; la china Cosco Shipping Ports y la francesa CMA Terminals.