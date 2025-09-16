¿Cómo el Canal de Panamá se prepara para el futuro?Descubre el plan

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció este martes 16 de septiembre nuevos proyectos y planes que desarrollará la ruta interoceánica para enfrentar los retos del futuro.

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, detalló cuatro iniciativas: la primera sobre la optimización del comercio; la segunda, el desarrollo de un hub multimodal; en tercer lugar, la construcción de un gasoducto para el transporte de gas licuado de petróleo; y, finalmente, la creación de un hub multimodal que conecte el gasoducto con el resto de la infraestructura.

Icaza destacó que el plan estratégico es un proyecto de país.

“La neutralidad del Canal representa un valor global”, afirmó. “El Canal es un activo panameño al servicio de todas las naciones del mundo”, añadió.

Por su parte, Ricaurte Vásquez, administrador de la ACP, señaló que el país atraviesa una coyuntura muy interesante y destacó el manejo del Canal en manos panameñas.

Vásquez resaltó también que los nuevos proyectos buscan mantener andando el Canal de forma competitiva.

