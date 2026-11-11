Canal de Panamá prevé iniciar en 2028 la construcción del embalse de río Indio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La administradora Ilya Espino de Marotta presentó en Houston los planes para ampliar la capacidad del Canal, entre ellos el embalse de Río Indio, nuevas terminales de contenedores y un corredor energético.

La construcción del embalse de río Indio comenzaría en 2028 y se espera que entre en funcionamiento en 2032, como parte de la estrategia del Canal de Panamá para garantizar sus operaciones a largo plazo y atender la demanda de agua potable de la población.

Así lo informó la administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, durante su participación en la Conferencia Marítima Internacional de Houston (HIMC), en Texas, Estados Unidos, donde presentó los proyectos de expansión y diversificación de la vía interoceánica.

Espino de Marotta explicó que −una vez concluido− el embalse permitirá mantener entre 36 y 40 tránsitos diarios y un calado de 50 pies. También garantizará el suministro de agua potable para más de la mitad de la población panameña.

“Este lago garantizará que podamos realizar ambas actividades sin que una afecte a la otra: mantener entre 36 y 40 tránsitos diarios y suministrar agua potable a la población”, afirmó.

En la actualidad, el Canal opera con 34 cupos diarios de tránsito y un calado máximo de 49 pies para buques neopanamax, en condiciones cercanas a la normalidad, pese a que las precipitaciones registradas entre mayo y septiembre estuvieron un 25% por debajo del promedio.

[Lea también: Canal de Panamá aumenta a 34 los tránsitos diarios y eleva el calado a 50 pies en las esclusas Neopanamax]

De acuerdo con la administradora, las medidas de ahorro de agua implementadas en las esclusas permiten conservar aproximadamente 1,200 millones de litros diarios, lo que contribuye a proteger los niveles de los lagos.

No obstante, se prevé que el período de mayor presión sobre los recursos hídricos ocurra entre febrero y mayo de 2027. Para ese escenario, el presupuesto del Canal correspondiente al año fiscal 2027 contempla una proyección de 10,750 tránsitos de buques de alto calado.

“En comparación con 2024, hemos mejorado significativamente nuestras medidas operativas para ahorrar agua. Esto nos ha permitido reducir considerablemente el impacto sobre el transporte marítimo”, señaló Espino de Marotta.

Proyectos de expansión y diversificación

Durante la conferencia, la administradora también presentó otros proyectos de largo plazo para ampliar la capacidad de transporte y diversificar los servicios del Canal.

Entre ellos figura un corredor energético que permitirá transportar propano y butano entre ambos océanos mediante un sistema de tuberías, sin utilizar agua de las esclusas. La infraestructura ampliará la capacidad de transporte para los exportadores de la costa del Golfo de Estados Unidos que abastecen los mercados asiáticos.

A este proyecto se suman dos nuevas terminales de contenedores, Corozal y Telfers, que agregarán entre 5 y 6 millones de TEU de capacidad anual.

En cuanto al movimiento de carga, el transporte de contenedores continúa siendo uno de los principales motores de crecimiento de la vía interoceánica. Durante el año fiscal 2026, el tonelaje movilizado a través de las esclusas neopanamax aumentó un 8.2%, impulsado por la transición de las navieras hacia buques de mayor tamaño.

El Canal y el comercio mundial

En materia geopolítica, Espino de Marotta se refirió a la crisis en el estrecho de Ormuz y señaló que el Canal amplió su capacidad operativa para atender el aumento de la demanda de transporte de productos energéticos.

"El Canal de Panamá está aquí para servir al comercio mundial de manera muy eficiente", afirmó Ilya Espino de Marotta. Foto/Autoridad del Canal de Panamá

También destacó que más de 40 países se han adherido al Tratado de Neutralidad, que garantiza que la vía interoceánica permanezca abierta a todas las naciones, tanto en tiempos de guerra como de paz.

“El Tratado de Neutralidad garantiza que todos los países tengan la oportunidad de utilizar el Canal. Cuando se producen interrupciones en otras partes del mundo, el Canal de Panamá permanece abierto para servir al comercio mundial”, afirmó.