Canal de Panamá publica pliegos para licitar puertos y gasoducto

El Canal de Panamá publicó este viernes, 30 de enero, los pliegos de precalificación para dos iniciativas estratégicas: el desarrollo de nuevas terminales portuarias en el Atlántico y el Pacífico, y la construcción de un corredor energético o gasoducto a través del istmo, marcando un nuevo hito en el proceso de selección de futuros concesionarios.

Los pliegos, disponibles en el sitio web oficial del Canal de Panamá (https://concesiones.delcanal.com), establecen los requisitos y la documentación que deberán presentar las empresas interesadas en participar en los procesos de licitación.

La información será evaluada por una Junta Técnica de Evaluación, que verificará el cumplimiento de los criterios técnicos, financieros y legales definidos en cada pliego.

La publicación de estos documentos fue aprobada por la junta directiva del Canal, luego de un proceso de acercamiento al mercado liderado por la Administración, que incluyó reuniones individuales con actores clave de las industrias energética y portuaria.

El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, había en el Foro Visión 2026, de La Prensa, que el proceso sería en estos primeros meses del año.

Puertos canaleros

Las dos nuevas terminales portuarias —Telfers, en el Atlántico, y Corozal, en el Pacífico— se licitarán con el objetivo de absorber entre 5 y 6 millones de contenedores adicionales por año, en un sistema que hoy mueve alrededor de 21 millones de contenedores anuales de distintas formas; sin embargo, unos 11 millones de contenedores cruzan la vía sin tocar los puertos locales.

Para el negocio de los puertos han mostrado interés: APM Terminals, Cosco Shipping Ports, CMA Terminals, DP World, Hanseatic Global Terminals, MOL, PSA International, SSA Marine–Grupo Carrix, Terminal Investment Limited, ONE, Evergreen.

En gasoducto

En lo que respecta al corredor energético, se contempla la construcción de un gasoducto de aproximadamente 76 kilómetros que conectará terminales en el Atlántico y el Pacífico.

Este sistema estaría diseñado para transportar propano, butano y etano, con una capacidad de hasta 2.5 millones de barriles por día, a través del istmo, sin necesidad de transitar por las esclusas ni incrementar el consumo de agua dulce del Canal.

En este caso, la administración del Canal sostuvo reuniones con ExxonMobil, Chevron, Phillips 66, Energy Transfer, ENEOS, Targa Resources, Sumitomo Corporation y SMBC, así como con otras compañías especializadas en logística y almacenamiento de hidrocarburos.

Ambos proyectos, el portuario y el gasoducto, implicarán una inversión conjunta de al menos $4,000 millones.

