Panamá, 26 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PROYECTOS

    Canal de Panamá realizará reuniones con interesados en licitación de puertos la próxima semana

    Katiuska Hernández
    Canal de Panamá realizará reuniones con interesados en licitación de puertos la próxima semana
    Ricaurte Vásquez, administrador de la ACP. Cortesía

    El Canal de Panamá avanza en los proyectos para diversificar su ruta, entre ellos el gasoducto y el desarrollo de dos terminales portuarias.

    Canal de Panamá espera diseñar el gasoducto a la medida del mercado Mulino anuncia construcción de gasoducto por el Canal de Panamá durante gira en Japón

    El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, detalló que unas 17 empresas han manifestado interés en el gasoducto y que está previsto que esta semana culminen las reuniones individuales con los potenciales inversionistas.

    “La industria espera una infraestructura para mover los volúmenes que planean producir. Hay 17 empresas conversando con nosotros en esta primera etapa”, expresó.

    Afirmó que, para este tipo de proyectos, el Canal no pondrá en riesgo su patrimonio. “Será por financiamiento. El Canal aportará capital, pero hasta allí llegará el riesgo”, agregó.

    Vásquez informó además que, a partir del lunes, iniciarán reuniones con las empresas interesadas en el desarrollo de las terminales portuarias de Corozal y de Isla Telfers.

    Señaló que participarán empresas asiáticas y de otras regiones. “Bajo el Tratado de Neutralidad, debemos estar abiertos a la participación de todas las empresas interesadas”, dijo al ser consultado sobre si compañías chinas, como Cosco, podrán participar.

    El administrador reveló que esperan tener lista la solicitud para el pliego de precalificación del proyecto de las terminales portuarias entre finales de diciembre de este año y enero de 2026.

    Precisó que, en octubre, el Canal registró un incremento del 7% en los tránsitos, por lo que no se ha generado ningún problema relacionado con los aranceles.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

