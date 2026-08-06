Canal de Panamá reducirá nuevamente el calado para buques neopanamax a partir del 26 de agosto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció un nuevo ajuste al calado máximo permitido para los buques que transitan por las esclusas neopanamax, como parte de las medidas de gestión del recurso hídrico ante las proyecciones del nivel del lago Gatún.

De acuerdo con un aviso emitido a las navieras, a partir del 26 de agosto de 2026 el calado máximo autorizado será de 48 pies (14.63 metros). Posteriormente, desde el 3 de septiembre, el límite se reducirá a 47.5 pies (14.48 metros).

La administración de la vía interoceánica explicó que la decisión responde a los niveles actuales del lago Gatún y a las proyecciones hidrológicas para las próximas semanas.

El Canal precisó que estos ajustes no modificarán el número de tránsitos diarios programados y forman parte de las medidas de gestión y conservación del agua implementadas desde diciembre de 2025 como preparación para la estación seca de 2026.

Estos serían el cuarto y quinto ajuste de calado comunicados durante este año.

El primero entró en vigencia el 3 de julio con un calado de 49.5 pies (15.09 metros) mientras que para el 24 de julio se dio una segunda disminución a 49 pies y para el 15 de agosto se espera una reducción a 48.5 pies o 14.78 metros.

Para el llamado súper Niño que se espera el próximo año, la ACP espera no reducir el número de tránsitos diarios como si ocurrió en el año 2023 cuando llegó a reducirse en 25 cruces al día.