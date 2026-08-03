Canal de Panamá remueve buque que se quedó sin energía cerca del Puente de las Américas

Este lunes en horas de la mañana un buque panamax de carga general registró un incidente cerca del Puente de las Américas cuando tuvoque ser remolcado para seguir su tránsito.

Un buque que transporta carga general registró un incidente cerca de las inmediaciones del Puente de las Américas en el cauce del Canal de Panamá, lo que ameritó la intervención de los remolcadores para guiar la embarcación y evitar un siniestro.

Según videos divulgados en las redes sociales la embarcación panamax se habría quedado sin máquina, es decir, sin propulsión o sin fuerza motriz por una presunta falla en el motor principal o en el sistema de energía de forma temporal, justo en el momento en que pasaba cerca del puente de las Américas.

El suceso causó alarma en algunos pescadores y marinos que estaban en el área ante el temor de que la nave impacta la estructura del puente.

La Autoridad del Canal de Panamá informó que el incidente no representó ningún bloqueo del tránsito ni afectación en la estructura del puente de las Américas y el buque fue removido y asistido con los remolcadores para continuar su trayecto. https://t.co/Jv0CT2FvT1 — La Prensa Panamá (@prensacom) August 3, 2026

La Autoridad del Canal de Panamá, informó a La Prensa, que el incidente se habría registrado cerca de la 7:45 a.m. de este lunes 3 de agosto y no causó ninguna interrupción del tránsito en la vía interoceánica, ni afectación en la estructura del puente de Las Américas.

“Los recomolcadores lograron conducir la embarcación para que continuara su tránsito”, indicó la ACP.