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    Reporte

    Canal de Panamá reporta ingresos por $4,802 millones y supera el registro del año fiscal anterior

    Henry Cárdenas P.
    Canal de Panamá reporta ingresos por $4,802 millones y supera el registro del año fiscal anterior
    al 30 de junio del año fiscal 2026, el Canal de Panamá registró un promedio de 35 tránsitos diarios. Archivo

    El Canal de Panamá registró un incremento interanual del 17% en los ingresos totales por tránsitos, que alcanzaron los $4,802 millones en nueve meses, informó la Autoridad del Canal de Panamá este 22 de julio.

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    Canal de Panamá acumula 9,568 tránsitos de alto calado hasta junio

    De igual forma, la entidad indicó que las utilidades alcanzaron los $3,614 millones, lo que representa un aumento del 19%.

    De acuerdo con los datos divulgados por la administración de la vía interoceánica, se reportó un aumento en tránsitos y tonelaje en el tercer trimestre del año fiscal 2026.

    La información fue explicada durante una actualización de mercado, en una llamada organizada por Anna Milne, directora general de Investigación Corporativa de Mercados Emergentes del Bank of America Merrill Lynch.

    En la llamada participaron el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez; la subadministradora y administradora designada, Ilya Espino de Marotta; y el vicepresidente de Finanzas, Víctor Vial.

    Vásquez informó que, al 30 de junio del año fiscal 2026, el Canal de Panamá registró un promedio de 35 tránsitos diarios y un total de 10,726 tránsitos en el presente año fiscal (octubre-junio). Esta cifra representa un aumento del 5.2% en comparación con los 10,191 tránsitos del mismo período del año fiscal 2025.

    Además, durante este período, el Canal registró 389.96 millones de toneladas CP/SUAB (Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá), reflejando un incremento del 7.2% con respecto a los 363.66 millones de toneladas CP/SUAB durante el mismo período del año fiscal anterior.

    “Las iniciativas estratégicas siguen su curso, con los proyectos de la terminal portuaria y el gasoducto entrando en la etapa final de precalificación, y el avance continuo en los proyectos del embalse del Río Indio y del Corredor Logístico”, indicó Vásquez.

    Fenómeno de El Niño

    Por otra parte, informó que la posibilidad de un fenómeno de El Niño severo aumentó del 25%, en abril, al 81%, en el presente mes de julio, escenario que llevó al Canal de Panamá a mantener un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y a estar preparado para implementar las medidas preventivas, basadas en las lecciones aprendidas durante el evento de 2023-2024.

    “Probablemente se aplicarán restricciones de capacidad, no solo por calado, sino también por el número de reservas diarias”, adelantó el administrador del Canal, quien agregó que esa decisión la “debemos dejar que el mercado nos diga”.

    Se recuerda que las subastas diarias siguen siendo un mecanismo importante que ofrece a los clientes una oportunidad adicional de asegurar una reserva de tránsito, cuando las opciones habituales de reserva no están disponibles o cuando las necesidades operativas requieren una mayor flexibilidad.

    Canal de Panamá reporta ingresos por $4,802 millones y supera el registro del año fiscal anterior
    Comunidad de Boca de Uracillo, provincia de Coclé. Gira para conocer las personas y poblados afectados por el proyecto de la ACP, Embalse de Río Indio. 21 de febrero de 2025. Foto: Alexander Arosemena

    Río Indio

    Por otro lado, Ilya Espino de Marotta, subadministradora del Canal, resaltó que el proyecto del lago de Río Indio es un avance importante para fortalecer la seguridad hídrica a largo plazo para la ruta marítima y las comunidades aledañas.

    Destacó que la fase de ingeniería y diseño sigue su curso, y que el trabajo de campo avanza hacia el proceso de licitación del proyecto del lago, previsto para 2027.

    De igual forma, se indicó que los estudios ambientales también avanzan.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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