Canal de Panamá reúne a 160 jóvenes en la séptima edición del LLAC 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Canal de Panamá, en conjunto con Jóvenes Unidos por el Canal, convocó la séptima edición del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana (LLAC 1.0 – 2026), una jornada presencial orientada a fortalecer el conocimiento de jóvenes panameños sobre el funcionamiento, ordenamiento y relevancia estratégica de la vía interoceánica.

Un total de 160 jóvenes, provenientes de todas las provincias y comarcas indígenas del país, participaron en esta iniciativa con el objetivo de profundizar en la gestión, misión y aporte del Canal de Panamá al desarrollo nacional, como parte del compromiso institucional de promover una ciudadanía informada y activa.

Durante dos días, los participantes se reunieron en el Ala Gerencial del Centro de Capacitación Ascanio Arosemena, donde recibieron información clave sobre sostenibilidad, infraestructura, operación, gobernanza y proyección futura del Canal.

Jóvenes de todo el país fortalecen su liderazgo en jornada educativa del Canal de Panamá. Cortesía/Autoridad del Canal de Panamá

La agenda incluyó una visión integral de la sostenibilidad del Canal, su marco jurídico e institucional, así como temas relacionados con la capacidad operativa, funcionamiento de la vía acuática, sostenibilidad financiera y la protección ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Canal. También se abordó el desarrollo del talento humano necesario para el futuro de la organización.

“Estos jóvenes son entes multiplicadores; no solo vienen a aprender, sino también a desarrollar proyectos. Abrir nuestras puertas a estos jóvenes líderes es una inversión en el futuro de Panamá”, expresó Ilya Espino de Marotta, subadministradora del Canal de Panamá.

Desde su creación en 2019, el Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana ha formado a más de 1,250 jóvenes de todo el país, quienes han desarrollado más de 100 proyectos comunitarios enfocados en institucionalidad, participación ciudadana, sostenibilidad y cohesión social, precisó la Autoridad del Canal de Panamá en un comunicado.