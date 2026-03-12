Canal de Panamá revela fecha de adjudicación de puertos y gasoducto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Rafael Pirro Estévez, oficial de Desarrollo de Actividades Conexas de la Autoridad del Canal de Panamá, explicó que se busca aprovechar la alta demanda de gas para mercados de Asia desde Estados Unidos y elevar la capacidad portuaria de Panamá para transbordo.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) prevé adjudicar en junio de 2027 las concesiones para desarrollar tres proyectos clave dentro de su estrategia logística: dos nuevas terminales portuarias de transbordo y un gasoducto interoceánico.

Rafael Pirro Estévez, oficial de Desarrollo de Actividades Conexas de la ACP, explicó en un foro en la Cámara Marítima de Panamá, que el cronograma contempla adjudicar las terminales portuarias alrededor de junio de 2027, mientras que la concesión para construir el gasoducto se otorgaría hacia el mismo mes del próximo año.

Ambos procesos se encuentran actualmente en fase de precalificación, etapa que se abrió el 30 de enero de este año y que se espera cerrar en mayo.

Posteriormente iniciará un periodo de interacción y diálogo con las empresas precalificadas, con el objetivo de ajustar los pliegos de licitación y los contratos de concesión a las condiciones del mercado.

“Estamos viendo estos procesos en líneas paralelas”, explicó Pirro. Añadió que el periodo de interacción será de unos seis meses para las terminales portuarias y de nueve meses para el gasoducto.

Operación entre 2029 y 2031

Según la ACP, los proyectos entrarían en operación de forma escalonada a finales de la década.

Terminales portuarias: operación prevista hacia 2029-2030.

Gasoducto: operación estimada para 2031.

Pirro indicó que el desarrollo de estas infraestructuras responde a la necesidad de expandir la capacidad logística del país y evitar que la carga se desvíe hacia otros puertos de la región.

“Si no proveemos la capacidad necesaria, el mercado busca otras opciones. Estamos en el punto donde todavía podemos capturar esas oportunidades”, señaló.

Detalles del gasoducto

El proyecto del gasoducto recorre 76 kilómetros de tuberías entre el Atlántico y el Pacífico, con capacidad nominal para transportar hasta 2.5 millones de barriles diarios de productos energéticos, principalmente propano, butano y etano.

La infraestructura incluiría terminales marítimas en ambas costas, tanques de almacenamiento por casi 12 millones de barriles y tres sistemas independientes para manejar los diferentes productos.

El objetivo es transportar parte de estos combustibles por vía terrestre, liberando capacidad en el Canal para otros tipos de tráfico marítimo.

La inversión estimada oscila entre $4,000 millones y $8,000 millones, dependiendo del alcance final de las concesiones.

Durante la construcción se generarían unos 6,500 empleos, y en la fase de operación 9,700 puestos de trabajo directos e indirectos.

Según la ACP, el proyecto podría aportar más de $1,500 millones anuales al país durante los primeros 20 años de operación.

Nuevos puertos para capturar carga

El plan también incluye dos nuevas terminales portuarias especializadas en transbordo de contenedores: Corozal, en el Pacífico; y Isla Telfers, en el Atlántico.

Cada terminal tendría capacidad para entre 2 y 3 millones de TEU al año, lo que permitiría aumentar la capacidad total del sistema portuario panameño de unos 9-10 millones a cerca de 15 millones de TEU anuales.

La inversión estimada en ambas terminales sería de alrededor de $2,600 millones.

Pirro destacó que Panamá ya ocupa una posición relevante en el comercio marítimo global.

En 2024 el sistema portuario panameño manejó 9.4 millones de movimientos de contenedores, y al sumar el tránsito del Canal el volumen total equivale a unos 23 millones de TEU, comparable con algunos de los principales centros logísticos del mundo.

“Panamá tiene una posición más importante de lo que a veces creemos en el comercio de contenedores”, afirmó.

El representante de la ACP sostiene que los proyectos responden a una demanda global en expansión, especialmente en el comercio de gas desde el Golfo de México hacia el noreste de Asia.

Actualmente, el Canal maneja alrededor del 95% del transporte de estos productos por la ruta panameña, pero la competencia de rutas más largas, como el Cabo de Buena Esperanza, podría aumentar si no se amplía la capacidad logística.

“Estamos viendo una ventana de oportunidad para mantenernos dentro de esa cadena logística y capturar el crecimiento del mercado”, indicó Pirro.