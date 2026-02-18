Canal de Panamá suma 4,156 tránsitos y crece 2.82% en cuatro meses del año fiscal 2026

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Entre octubre de 2025 y enero de 2026, la vía interoceánica acumuló 4,156 tránsitos de buques de alto calado, 114 más que en igual período del año fiscal anterior, con un crecimiento de 2.82% y un promedio cercano a 34 tránsitos diarios, según el informe mensual de la Autoridad del Canal de Panamá.

La volatilidad del comercio mundial, los nuevos aranceles y otras tensiones comerciales no han frenado el tránsito por el Canal de Panamá, que reporta un inicio del año fiscal 2026 productivo y en crecimiento.

Entre octubre de 2025 y enero de 2026, la vía interoceánica acumuló 4,156 tránsitos de buques de alto calado, un aumento de 2.82% respecto al mismo período anterior, reflejando estabilidad operativa y una demanda sostenida por la ruta pese al entorno internacional desafiante.

De acuerdo con el informe mensual de operaciones correspondiente a enero de 2026, se registraron 1,049 tránsitos con un promedio diario de 33.84, con picos de hasta 38 buques en un solo día.

El tiempo promedio en aguas del Canal se ubicó en 20.30 horas, mientras que el tiempo efectivo de tránsito fue de 10.02 horas, indicadores que reflejan normalidad en la operación.

Las esclusas Panamax continúan concentrando la mayor parte del movimiento acumulado en cuatro meses, con 2,970 tránsitos, equivalentes al 71.46% del total acumulado. Por su parte, las esclusas Neopanamax registraron 1,186 tránsitos, es decir, 28.54% de la actividad.

El Hyundai Hope en el recorrido por la vía acuática en las esclusas de Cocolí, en el Pacífico. Cortesía/ACP

En el segmento de portacontenedores, el Canal acumuló 950 tránsitos entre octubre de 2025 y enero de 2026, lo que representa 29 menos que los 979 registrados en igual período del año fiscal anterior, una leve disminución de 2.96%. A pesar del retroceso, se mantiene como uno de los principales motores del tránsito, especialmente en las esclusas Neopanamax.

Los quimiqueros sumaron 776 tránsitos en los primeros cuatro meses del año fiscal 2026, 28 más que los 748 contabilizados un año antes, reflejando un crecimiento de 3.74% y consolidando su peso en las esclusas Panamax.

En el caso de los graneleros, el acumulado alcanzó 760 tránsitos, 34 adicionales frente a los 726 del mismo período del año fiscal 2025, lo que equivale a un aumento de 4.68% y confirma la recuperación de este segmento.

El tránsito de gaseros totalizó 608 embarcaciones, una reducción de 39 tránsitos respecto a los 647 del año anterior, lo que representa una caída de 6.03%, en un contexto de ajustes en los flujos energéticos.

En portavehículos, la vía interoceánica registró 311 tránsitos, 22 más que los 289 del período previo, para un crecimiento de 7.61%, impulsado por el movimiento de automóviles y maquinaria.

Los buques refrigerados sumaron 197 tránsitos, 26 adicionales frente a los 171 reportados un año antes, lo que representa un incremento de 15.20%, uno de los mayores aumentos porcentuales del período.

En el segmento de tanqueros, se contabilizaron 174 tránsitos, 40 más que los 134 registrados entre octubre de 2024 y enero de 2025, lo que equivale a un alza de 29.85%, el mayor crecimiento absoluto entre los segmentos tradicionales.

Por su parte, el tránsito de pasajeros cerró en 106 embarcaciones, nueve menos que los 115 del año fiscal anterior, reflejando una disminución de 7.83%.

Un crucero transita por la esclusa de Pedro Miguel del Canal de Panamá. LP/Archivo

En cuanto al Gas Natural Licuado (GNL), el Canal reportó 25 tránsitos acumulados, casi el doble de los 13 registrados en el mismo período del año fiscal 2025, lo que representa un incremento de 92.3%, aunque sobre una base todavía limitada.

En enero, el uso de cupos de reserva para buques Neopanamax alcanzó 116.89%, lo que evidencia presión en la programación y utilización de espacios adicionales asignados mediante subasta. La capacidad sostenible máxima del Canal se mantiene entre 36 y 38 buques diarios, dependiendo de la mezcla de embarcaciones y condiciones operativas.

El crucero 'Disney Adventure' navega en las esclusas Agua Clara este lunes, en Colón (Panamá) este 2 de febrero de 2026. El tránsito inaugural del 'Disney Adventure' marca un hito en el Canal de Panamá, al convertirse en el crucero de pasajeros con mayor capacidad y tonelaje bruto en cruzar la vía interoceánica. EFE/ Bienvenido Velasco

El informe también destacó el tránsito inaugural del crucero neopanamax Disney Adventure, el buque de pasajeros de mayor capacidad y tonelaje bruto que ha cruzado la vía, un hito que reafirma el posicionamiento logístico del Canal en el segmento de alto valor.

Con estos resultados, la administración de la vía interoceánica arranca el año fiscal 2026 con cifras en terreno positivo, en un entorno internacional marcado por tensiones comerciales, pero con una demanda que continúa sosteniendo el flujo por la ruta panameña.