Panamá, 15 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Mantenimiento

    Canal de Panamá: verifican funcionamiento de compuertas del vertedero de Gatún

    Henry Cárdenas P.
    El Canal de Panamá recordó que el vertedero cuenta con 14 compuertas, todas sometidas a revisión durante este ejercicio de prueba. Cortesía

    Como parte de las acciones para asegurar el buen funcionamiento del sistema que regula el nivel del agua, el Canal de Panamá realizó la prueba anual de las compuertas del vertedero de Gatún.

    La administración de la vía interoceánica explicó que se trata de una operación clave que se realiza previa al período de control de inundaciones.

    La prueba involucra un equipo multidisciplinario que verifica el desempeño de los motores, sistemas electromecánicos y demás componentes críticos.

    El Canal de Panamá recordó que el vertedero cuenta con 14 compuertas, todas sometidas a revisión durante este ejercicio de prueba. Las compuertas se pueden abrir de manera individual o en secuencia, dependiendo del protocolo establecido.

    Ajax Murillo, gerente de Hidrología del Canal de Panamá, explicó que mantener en óptimas condiciones esta estructura es esencial para la seguridad del Canal y sus operaciones.

    “Detrás de cada prueba hay ciencia, tecnología y un equipo humano altamente especializado que garantiza que el sistema funcione de manera confiable ante cualquier eventualidad”, afirmó Murillo.

    Portadista


