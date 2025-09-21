Canal de Panamá y el sistema financiero impulsaron la economía en julio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de julio de 2025 registró un crecimiento interanual de 3.07% frente al mismo mes de 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.

El resultado estuvo liderado por el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones, impulsado por el aumento en los ingresos por peajes del Canal de Panamá, el mayor movimiento de toneladas netas, el flujo de pasajeros en transporte aéreo y el movimiento de contenedores en los puertos panameños.

En el caso del Canal, la vía interoceánica registró en el acumulado hasta julio de 10,010 cruces, lo que representó un aumento de 24.78% con respecto a los 10 meses del año fiscal 2024 cuando estaban en 8,022 cruces de embarcaciones.

Mientras que el tránsporte de pasajeros por el Aeropuerto Internacional de Tocumen cerró con un acumulado en los 7 meses de este año, de 11.9 millones de personas movilizadas, de los cuales 1.88 millones viajaron en julio.

El informe del INEC detalla que el dinamismo de la actividad económica en julio, fue el resultado del crecimiento de la intermediación financiera específicamente con un mayor incremento en los depósitos y créditos locales, así como al alza en las primas suscritas por los seguros.

Las cifras en el sector bancario reflejaron en julio un aumento de 8.01% en la cartera de créditos del Centro Bancario Internacional (CBI) que cerró en $99,476.2 millones. Y la actividad crediticia local del Sistema Bancario Nacional alcanzó los $64,592 millones, un aumento de 2.8% interanual en julio.

Los depósitos también crecieron en julio para un total de saldo de $113,126 millones en el CBI, lo que representó un aumento de 7.48%.

Otros sectores con desempeño favorable fueron la industria alimentaria, el agropecuario —con mayores exportaciones de piña y sandía, además de la cría de ganado, porcino y aves de corral— y los servicios de entretenimiento, que registraron más ingresos en apuestas de máquinas tragamonedas tipo A, juegos de azar en línea y mesas de juego.

En contraste, algunos rubros mostraron descensos: el valor de las construcciones, adiciones y reparaciones (medido por los permisos), las reexportaciones desde la Zona Libre de Colón, la venta de combustibles y las exportaciones de banano, pescado y filete de pescado.

A raíz de las protestas y paralización de las fincas de Chiquita Brands en Bocas del Toro, las exportaciones de banano se redujeron entre los meses de mayo, junio y julio, reflejándose la caída en el resultado del Índice Mensual de Actividad Económica IMAE.

Entre enero y julio de 2025, el IMAE acumulado alcanzó un crecimiento de 4.67%, lo que refleja un desempeño sostenido de la economía panameña durante el año.