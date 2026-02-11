Panamá, 11 de febrero del 2026

    Canal de Panamá y gremio agrícola de Estados Unidos firman acuerdo de cooperación

    Yasser Yánez García
    Canal de Panamá firma memorando de entendimiento con U.S. Grains & BioProducts Council. Cortesía

    La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el U.S. Grains & BioProducts Council (USGBC) suscribieron un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) con el objetivo de potenciar el comercio global de productos agrícolas de Estados Unidos a través de la ruta interoceánica.

    El acuerdo contempla la cooperación en esfuerzos conjuntos de mercado, análisis económicos y el intercambio de datos comerciales y logísticos, con miras a responder a la demanda internacional de granos estadounidenses.

    El administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, señaló que la firma del documento refleja la histórica relación entre Panamá y Estados Unidos.

    Añadió que el Canal se siente “orgulloso de ser un aliado estratégico” del USGBC para fortalecer el flujo comercial a través de la vía acuática y promover un comercio sostenible que garantice el acceso a las exportaciones agrícolas estadounidenses.

    Por su parte, el presidente del USGBC, Ryan LeGrand, destacó la relevancia histórica y estratégica del Canal para el sector agrícola de su país.

    “Para nuestra industria, una de las razones más importantes por las que estamos aquí es el Canal de Panamá. A lo largo de la historia ha sido conocido por muchos nombres —el Gran Corte, la Costa Dorada del Comercio, la Autopista de las Américas—, todos resaltando su importancia para el comercio mundial”, afirmó.

    LeGrand subrayó que el Canal es “crucial, esencial y de suma importancia” para las operaciones del Consejo de Granos y Bioproductos.

    En la ceremonia estuvo presente el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

    Durante el año fiscal 2025, el tránsito de granos por el Canal de Panamá alcanzó aproximadamente 25.1 millones de toneladas métricas, ubicándose entre los principales rubros que cruzan la vía, junto con contenedores y productos energéticos.

    El U.S. Grains & BioProducts Council es una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo de mercados y la promoción del comercio de granos, etanol y coproductos estadounidenses a nivel global.

