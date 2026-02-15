Canal fija reglas del avalúo para río Indio: las tierras se pagarán a valor real del mercado y las casas como recién construidas

Exclusivo Suscriptores

La Autoridad del Canal de Panamá informó que los terrenos y cultivos serán avaluados a valor de mercado, mientras que viviendas y estructuras se calcularán a valor de reposición, sin depreciación. El proceso iniciará en el primer trimestre.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó a La Prensa que los terrenos requeridos para el proyecto del lago de río Indio serán avaluados a valor de mercado, mientras que las viviendas y estructuras anexas se calcularán a valor de reposición, es decir, como si estuvieran recién construidas, sin descontar la depreciación por antigüedad.

“Los avalúos de los terrenos y los cultivos se hará “a valor de mercado, mientras que el avalúo de las viviendas y estructuras anexas se hará a valor de reposición, lo que significa que no se descontará valor por el tiempo, sino que se calcularán “como si fueran nuevas, recién construidas”, precisó la ACP.

Explicaron que el proceso de avalúos iniciará próximamente, una vez se complete con las familias el marco de compensación del Programa de Reasentamiento, previsto para el primer trimestre del año.

“En días recientes concluimos el séptimo y último ciclo de reuniones del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR), desarrollado junto a los habitantes de las comunidades que serán reasentadas. Con esta etapa finalizada, el siguiente paso será la firma colectiva del marco de compensación y, posteriormente, el inicio de los acuerdos individuales, considerando que cada familia tiene una realidad distinta en cuanto a extensión de tierras, tipo de vivienda y actividades productivas", explicó la ACP ante la consulta de este diario sobre el avance del proyecto.

Agregaron que desde mayo de 2025 se iniciaron estas reuniones comunitarias en nueve zonas, seleccionadas como puntos estratégicos de encuentro para las comunidades a reasentar, con el fin de facilitar la participación de sus residentes.

Las autoridades del Canal comentaron que estos encuentros fueron diseñados para abordar, de forma progresiva y participativa, los aspectos clave del reasentamiento, incluyendo los criterios de compensación, las características de las viviendas a reponer y las posibles áreas de traslado.

Según detalló la ACP, los avalúos abarcarán terrenos, cultivos, viviendas, estructuras y demás bienes, tanto de residentes como de no residentes ubicados en el área del proyecto.

En el caso de los cultivos, también se aplicará el criterio de valor de mercado. Para las viviendas y edificaciones, el cálculo se hará bajo el principio de reposición total, lo que implica estimar el costo de reconstrucción en condiciones actuales, sin aplicar descuentos por uso o antigüedad.

La entidad indicó que el proceso incluye consultas y sesiones informativas con las familias para explicar las matrices de valoración y garantizar que los criterios utilizados reflejen la realidad económica de las comunidades.

Aclararon que una vez elaborado cada informe técnico, el resultado será compartido de manera individual y confidencial con cada familia. “Este documento servirá como base para la firma de los acuerdos individuales de compensación en el marco del reasentamiento vinculado al proyecto hídrico”.

El tema del avalúo ha sido uno de los puntos más sensibles dentro del debate sobre el proyecto de río Indio, ya que definirá el monto de las compensaciones económicas y las condiciones bajo las cuales se concretará la reubicación de las familias impactadas.

Paralelo a este proceso, el Canal lleva a cabo la entrega de títulos a los pobladores de toda la cuenca hidrográfica de la vía interoceánica, incluyendo el área del proyecto del embalse y otras zonas.

En noviembre del año pasado se entregaron 145 títulos de propiedad a una población estimada de 700 personas residentes en 33 comunidades del corregimiento de La Encantada, en el distrito de Chagres. Esto forma parte de un proceso continuo en el que la ACP ha logrado que más de 23,000 predios estén actualmente titulados en la cuenca desde que el Canal pasó a manos panameñas.

Los datos del embalse en río Indio

La inversión estimada para el proyecto del embalse de río Indio ronda entre 1,500 millones y 1,600 millones de dólares, incluyendo el programa de reasentamiento, la gestión social y ambiental.

El proceso involucra a unas 550 familias, que abarca aproximadamente 2,500 personas a reasentar.

El lago ocupará 4,600 hectáreas que representan el 8% de la cuenca de río Indio que tiene una extensión de 58,000 hectáreas.