Canal gestiona con el MEF compra de terrenos para licitar los puertos

La Autoridad del Canal de Panamá gestiona la compra de más terrenos para completar todos los activos que requiere para el desarrollo de los puertos en Corozal, en el Pacífico, y en Isla Telfers, en Colón, del lado Atlántico.

Así lo informó este jueves 11 de diciembre el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, al señalar que, una vez que tengan completos todos los activos, podrán proceder con el pliego de licitación.

“Tenemos que cumplir un paso que está pendiente. Tenemos que cerrar nuestra transacción para que las tierras estén en el registro del Canal de Panamá y sean propiedad del Canal de Panamá, para poder sacar el pliego de precalificación y entonces estar seguros de que esa etapa se ha cumplido. Porque no podemos salir si no tenemos los activos”, dijo Vásquez.

Hasta tanto no se gestionen estos terrenos, no se lanzará el pliego de precalificación que se tenía previsto para finales de diciembre o principios de enero.

Parte de los terrenos que se requieren están relacionados con un área de Isla Telfers que es propiedad del Estado, por lo que se debe negociar la compra al Ministerio de Economía y Finanzas, y otra parte en Corozal.

En 2023, el Canal negoció con el MEF la compra de terrenos por $500 millones, que sirvió en esa oportunidad al gobierno de turno de Laurentino Cortizo como “un crédito adicional suplementario” de poco más de $456 millones al presupuesto de ese año, que rondó los $27,720 millones y que con la transacción se elevaba a $28,100 millones.

En esa oportunidad, las tierras compradas incluyeron −según los datos de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos− áreas en la ribera oeste del Canal (desde la provincia de Colón, en el área del antiguo fuerte Sherman y la isla Telfers), en Panamá y Panamá Oeste, en los sectores de Peña Blanca, Arenosa y Farfán.

Historial de compras de terrenos

La compra de 2023 también incluyó 507 hectáreas de fondo de mar para ser utilizadas por la ACP bajo la figura de “uso y administración a título exclusivo”.

Otro antecedente relacionado está fechado en el año 2013, cuando la entonces ACP gestionó la compra de un globo de terreno en el área de Corozal, en el sector conocido como Diablo, precisamente para el desarrollo portuario.

El lote comprado por la ACP en 2013 sumaba 42 hectáreas al MEF. Pero, además, en ese momento el Canal poseía en la zona 70 hectáreas en Corozal y tuvo que gestionar el reclamo de 21 hectáreas que usaban ilegalmente dueños de embarcaciones deportivas.

En el caso de los terrenos que se gestionan este año 2025, se desconoce cuántas hectáreas abarcan y el precio de las mismas.