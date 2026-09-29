Canal inicia negociación individual con familias de río Indio; así será el embalse

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El proyecto del embalse de río Indio entra en una nueva etapa con la negociación directa de compensaciones para las 550 familias que deberán ser reasentadas, con base en avalúos técnicos y las condiciones particulares de cada hogar.

El proyecto del embalse de río Indio entra en una nueva fase, la de la concertación individual de las compensaciones con unas 550 familias de 38 comunidades que deberán ser reasentadas.

El Canal de Panamá informó que tras siete ciclos de diálogo y más de 200 reuniones entre mayo de 2025 y febrero de 2026, se ha iniciado la etapa de negociación de cada caso con base en avalúos técnicos, mientras avanzan los estudios de ingeniería y ambientales con miras a licitar el diseño final y la construcción en 2027.

A diferencia de la fase colectiva, en la que se discutieron los criterios generales del proceso, ahora cada caso será analizado de forma particular.

La ACP informó que los avalúos técnicos servirán para establecer el valor de los bienes y afectaciones y serán la base para alcanzar los acuerdos individuales de compensación.

$1,500 millones de inversión estimada del proyecto, incluida la infraestructura del lago, trabajos ambientales y reasentamiento. 4,600 hectáreas es la superficie estimada del espejo de agua. El embalse tendrá un volumen de entre 1,000 a 1,500 millones de metros cúbicos de almacenamiento. 8% es la proporción de la cuenca de Río Indio que ocuparía el embalse. Y representa menos de 1% respecto al territorio conjunto de Colón, Coclé y Panamá Oeste.

Recalcó el Canal que el Marco de Compensación fue elaborado a partir del proceso de diálogo con las comunidades y está basado en la Norma de Desempeño 5 de la Corporación Financiera Internacional (IFC).

Reiteraron que el Canal asumirá los costos relacionados con la construcción de las viviendas, la reposición de los cultivos y crías, así como el lucro cesante por la pérdida de actividades económicas. También contempla apoyo psicosocial antes, durante y después del reasentamiento.

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El traslado de las familias será gradual y se realizará durante varios años y en distintas áreas geográficas, de acuerdo con el avance de las obras de infraestructura.